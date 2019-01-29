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      Як правильно вживати протеїн під час схуднення

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      Протеїн під час схуднення
      Протеїн під час схуднення / coachmikeblogs.com

      Протеїн – це свого року каркас для міцності скелету, кісток. Саме з нього формується здорове волосся, нігті, гарна шкіра, міцні суглоби. Під час схуднення протеїн забезпечує організм чистим білком, не перетворюючись на жир та не сприяє набору ваги.

      Лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 зазначила, що на день можна вживати 2 грами протеїну на 1 кг маси тіла. Це – приблизна цифра, все залежить від потреб організму, під час схуднення потрібно менше, а для набору маси – більше.

      Читайте також: Все про протеїн: види, користь та як вживати при схудненні і навантаженнях

      За один прийом не варто перевищувати дозу протеїну – 30 грамів. Все тому, що більше за раз організм людини не може ефективно перетравити. Побічними ефектами можуть бути здуття живота та відчуття важкості.

       
      Лікар-гастроентеролог Христина Квіт
      “При схудненні протеїн найчастіше застосовується замість одного з прийомів їжі, як замінник білка у стравах, а також вживається до і після тренування. Інші види протеїну (казеїн та молочний протеїн), які довго засвоюються і зменшують вироблення гормону кортизолу, приймаються часто перед сном з метою схуднення та відновлення зруйнованих в процесі спортивного навантаження м’язових волокон.

      Яєчний протеїн найчастіше застосовують до та після фізичного навантаження (1 година до та півгодини-годину після). Знову ж таки, часові рамки дуже індивідуальні та не підходять для всіх”

      Лікар радить дотримуватися певних правил:

      1. Перед та після тренування бажано використовувати лише швидкий протеїн (сироватковий, молочний).

      Як пити протеїн для схуднення
      Як пити протеїн для схуднення

      2. У період між тренуваннями, на ніч та особливо при великих перервах між їжею варто застосовувати повільний протеїн (соєвий, казеїн). Все тому, що він не стимулює викид інсуліну, що може призвести до набору ваги та довго перетравлюється.

      3. Після тренування для набору м’язової маси жінкам потрібно прийняти 30 грамів швидкого протеїну. А у день фізичного навантаження перед сном або між прийомами їжі – 30 грамів повільного. Все тому, що у жінок інший вміст гормонів і їм важче набрати і побудувати м’язову масу, ніж жирову у порівнянні з чоловіками. Ці цифри – загальні, для кожної жінки вираховується власна норма.

       
      Лікар
      “Існують міфи про шкоду протеїну, його хімічну структуру та вміст гормонів. На сьогодні це не підтверджено. Величезний асортимент протеїнів дозволяє обрати як найчистіший протеїн, де вміст природного білка досягає 99% (гідролізат та ізолят сироваткового протеїну), так і протеїн із додатковим вмістом амінокислот жирів, вуглеводів із додатковим включенням підсилювача смаку чи ароматизатора”.

      Експерт зазначила, що усі протеїни мають органічне та природне походження. Вони є нічим іншим, як висушеними (у вигляді порошку) сиром чи яйцем із високими біодоступністю та рівнем засвоєння.

      Протеїн для схуднення
      Протеїн для схуднення

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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