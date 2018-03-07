Як правильно їсти солодощі при дієті: 3 корисні правила

Часто люди, які прагнуть позбутись зайвих кілограмів, не можуть відмовитись від солодощів. Дієтологи та фітнес-тренери в один голос заявляють, що ласощі не допомагають при схудненні, тому варто їх або замінити, або споживати правильно.

У журналі Cosmopolitan експерти поділились легкими правилами, які допоможуть зберегти витончену форму та при цьому не відмовлятись повністю від солодощів.

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Правило №1. Маленькі порції



Маленькі порції десертів – запорука для дієти

Якщо ви насправді вирішили схуднути, то надмірне поїдання солодощів аж ніяк не допоможе боротись із лишніми кілограмами, а навпаки додасть шкідливих калорій. Тому експерти радять їсти ласощі маленькими порціями. Проте для досягнення результату робіть це зрідка.

Правило №2. Легкі десерти



Низькокалорійні десерти

Поїдання випічки чи солодощів з кремом не допоможе в боротьбі із зайвими кілограмами. Відтак варто обирати легкі ласощі, як йогуртове морозиво, сорбет, панакоту. Переконайтесь, що солодощі зроблені зі знежирених вершків, інакше зайвих сантиметрів на талії можна не уникнути. За словами експертів, таке "свято живота" варто робити не більше одного разу на тиждень.

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Якщо ж ви вже досягнули бажаної ваги та параметрів, тоді кількість низькокалорійних ласощів можна збільшити. В такому разі експерти допускають, що можна дозволяти собі солодке 2 – 3 порції на тиждень, однак не забувати про міру.

Правило №3. Корисні солодощі



Корисні солодощі варто їсти в невеликих кількостях

Не варто забувати про те, що навіть корисні ласощі у великих кількостях є шкідливими для фігури. Тому маленькі порції сухофруктів, гіркого шоколаду чи меду можна їсти тільки раз на тиждень. При цьому дієтологи радять це робити в першій половині дня.