Як правильно загартовуватись: поради від Супрун
Одне з найважливіших правил загартовування – це регулярність. Тож, якщо ви пірнали в ополонку на Водохреща, це потрібно повторювати регулярно.
Як повідомила у Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, системне загартовування має великий перелік переваг: краще працює серце, налагоджується сон, пригнічуються запальні реакції та навіть збільшується тривалість життя.
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Результати деяких досліджень свідчать що любителі загартовуватись удвічі рідше хворіють у порівнянні з людьми, які цього не роблять.
Коли ми пірнаємо в холодну воду – відбувається потужний викид адреналіну. Далі вибухає феєрверк нейромедіаторів – речовин, які змушують відчувати піднесення та енергію. Саме тому після пірнання в ополонку чи навіть холодного душу ми почуваємося, наче супергерої,
– пояснила Супрун.
При цьому вона наголосила, що аби відчувати всі переваги загартовування, треба це робити систематично.
"Якщо ж ви вирішили спробувати загартовувати свій організм, то робити це слід поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води. Так, взимку ви зможете зайти в ополонку без шкоди для здоров’я. Один із найпростіших варіантів, із яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року, – контрастний душ", – порадила в. о. міністра.
Дивіться відео про те, як правильно загартовуватись:
Дивіться відео про правила пірнання в ополонку на Водохреще: