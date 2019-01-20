Як правильно загартовуватись: поради від Супрун

Одне з найважливіших правил загартовування – це регулярність. Тож, якщо ви пірнали в ополонку на Водохреща, це потрібно повторювати регулярно.

Як повідомила у Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, системне загартовування має великий перелік переваг: краще працює серце, налагоджується сон, пригнічуються запальні реакції та навіть збільшується тривалість життя.

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Результати деяких досліджень свідчать що любителі загартовуватись удвічі рідше хворіють у порівнянні з людьми, які цього не роблять.



Коли ми пірнаємо в холодну воду – відбувається потужний викид адреналіну. Далі вибухає феєрверк нейромедіаторів – речовин, які змушують відчувати піднесення та енергію. Саме тому після пірнання в ополонку чи навіть холодного душу ми почуваємося, наче супергерої,

– пояснила Супрун.

При цьому вона наголосила, що аби відчувати всі переваги загартовування, треба це робити систематично.

"Якщо ж ви вирішили спробувати загартовувати свій організм, то робити це слід поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води. Так, взимку ви зможете зайти в ополонку без шкоди для здоров’я. Один із найпростіших варіантів, із яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року, – контрастний душ", – порадила в. о. міністра.

Дивіться відео про те, як правильно загартовуватись:

Дивіться відео про правила пірнання в ополонку на Водохреще: