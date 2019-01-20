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      Як правильно загартовуватись: поради від Супрун

      171 Читать новость на русском
      Як правильно загартовуватись
      Як правильно загартовуватись / Кадр з відео

      Одне з найважливіших правил загартовування – це регулярність. Тож, якщо ви пірнали в ополонку на Водохреща, це потрібно повторювати регулярно.

      Як повідомила у Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, системне загартовування має великий перелік переваг: краще працює серце, налагоджується сон, пригнічуються запальні реакції та навіть збільшується тривалість життя.

      Читайте також: Все про купання в ополонці на Водохреще: кому не можна, як підготуватися та правильно пірнати

      Результати деяких досліджень свідчать що любителі загартовуватись удвічі рідше хворіють у порівнянні з людьми, які цього не роблять.


      Коли ми пірнаємо в холодну воду – відбувається потужний викид адреналіну. Далі вибухає феєрверк нейромедіаторів – речовин, які змушують відчувати піднесення та енергію. Саме тому після пірнання в ополонку чи навіть холодного душу ми почуваємося, наче супергерої,
      – пояснила Супрун.

      При цьому вона наголосила, що аби відчувати всі переваги загартовування, треба це робити систематично.

      "Якщо ж ви вирішили спробувати загартовувати свій організм, то робити це слід поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води. Так, взимку ви зможете зайти в ополонку без шкоди для здоров’я. Один із найпростіших варіантів, із яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року, – контрастний душ", – порадила в. о. міністра.

      Дивіться відео про те, як правильно загартовуватись:

      Дивіться відео про правила пірнання в ополонку на Водохреще:

       

      Теги: Новини України Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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