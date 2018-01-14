Як правильно запікати овочі: правила, які ви могли не знати

Запікання – це найкорисніший вид термічної обробки продуктів. Запечені овочі зберігають максимум корисних властивостей та смаку. Але просто нарізати овочі та поставити їх в духовку – мало, щоб отримати справжні хороший результат.

Якщо не знати основні правила запікання овочів, то вони легко можуть перетворитися в кашу або, навпаки, в вуглинки. Щоб після запікання вони стали м'якими, соковитими і мали хрустку скоринку – завжди дотримуйтесь цих шести правил.

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Правило №1: нарізка

Те, як ви наріжете овочі – важливо. Саме від цього залежить, як вони пропечуться. Овочі слід різати на невеликі, однакові за розміром шматочки. Маленькі овочі краще запікати цілими або розрізавши на дві половинки – так вони не встигнуть згоріти або перетворитись у кашу. І так, маленькі шматочки пропікаються швидше, на великі знадобиться значно більше часу.

Правило №2: олія

Перед запіканням овочі потрібно збризнути олією та змастити нею деко. Але всі забувають той факт, що різним овочам необхідна різну кількість олії. Наприклад, грибам або баклажанів олії потрібно більше, ніж, наприклад, моркві, картоплі та іншим коренеплодам. У той же час майте на увазі, що захоплюватися олією теж не варто, інакше овочі вийдуть занадто жирними.

Правило №3: посуд

Взагалі для запікання овочів підходить будь-яка форма або сковорода. Але це тільки в теорії. На практиці ж найкраще запікати їх на деко – так овочі пропечуться рівномірно.

Правило №4: простір

Його має бути багато. Тому, власне, ми повертаємося до попереднього правилом: беріть деко. Але тут є ще один нюанс. Якщо викладіть овочі на деко абияк, то замість ароматного гарніру отримаєте кашоподібну масу. Щоб все рівномірно пропеклось і вийшла хрустка скоринка, залиште трохи місця між овочами.

Правило №5: температура

Оптимальна температура для запікання овочів – близько 200 градусів. При такому температурному режимі овочі виходять м'якими всередині і хрусткими зовні. Але зважайте на вашу духовку – іноді для запікання буде потрібно менше або більше градусів. Тож проекспериментуйте і знайдіть саме свій температурний режим.

Правило №6: перемішування

Вам не потрібно постійно відкривати дверцята та мішати овочі. Вистачить лише разів два-три, так ви не пошкодите цілісність овочів. Так овочі матимуть скоринку зі всіх боків і не перетворять в кашу.