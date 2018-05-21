Як правильно засинати, щоб прокинутися бадьорим

Президент Американської академії медицини сну Натаніель Уотсон визначив дієві способи, як правильно заснути, щоб прокинутися вранці сповненим сил та енергії.

Сон за розкладом

Намагайтеся лягати в один і той же час. Це допоможе добитися глибокого сну, після якого ви справді відпочините. Якщо вам не вдається переміститися в ліжко вчасно, постарайтеся лягати на 15 хвилин раніше, ніж зазвичай. Згодом наведіть час ще на 15 хвилин раніше. Радикальні зміни розкладуможуть призвести до того, що ви будете просто крутитися, поки організм чекатиме на "свій" час сну.

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Зарершуйте справи раніше

За словами Уотсона, слід навчитися закінчувати всі справи на годину раніше, ніж звичайно для того, аби весь цей час спокійно готуватися до сну.

Створіть рутину

Влаштуйте собі щоденний ритуал, який допоможе розслабитися. Це може бути чашка чаю за 20 хвилин до відходу до сну чи теплий душ.

Організм сприйматиме це за сигнал, що треба відпочивати.

Подрімайте вдень

Якщо ви відчуваєте втому і сонливість вдень, то можна недовго подрімати. Денний сон повинен тривати не більше 30 хвилин в період з 13 до 15 години. В іншому випадку ефект від денного сну буде схожий на важке похмілля.

Слідкуйте за тим, скільки їсте і п'єте

Фахівець зазначає, що не варто лягати спати надто ситим або надто голодним - відчуття дискомфорту в обох випадках не дасть вам заснути.

Це стосується і напоїв – чим більше ви випили на ніч, тим більша ймовірність нічного пробудження. Крім того, напої, які містять кофеїн або алкоголь, негативно впливають на сон.

Вимкніть гаджети

Будь-яке світло впливає на біологічний ритм організму. Дослідження Американського хімічного товариства показали, що екрани телефонів, планшетів і будь-який інший комп'ютерної техніки випромінюють короткохвильового світло у синій частині спектра. За словами експертів, для сну таке світло шкідливіше, ніж природнє, оскільки викликає втому очей.

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Підготуйтеся заздалегідь

Чим менше рутини вас чекає вранці, тим легше буде піднятися з ліжка. Тому приготуйте усе, що вам знадобиться наступного дня: одяг, килимок для йоги чи сніданок.

Влаштуйте затишну атмосферу

18 градусів – це ідеальна температура для сну. Також подбайте про матрац - він повинен підтримувати тіло в природному положенні і бути комфортним. Купувати новий необхідно приблизно раз на вісім років.