Як правильно зберігати вино: прості правила

Хороше вино потрібно правильно зберігати, щоб воно не втратило своїх смакових властивостей та аромату. Навіть вдома можна створити умови, наближені до винних погребів, потрібно лише дотримуватися кількох простих правил.

Зберігайте вино у темряві

Сонячні промені або штучне освітлення можуть зробити напій гірким. Найбільш схильні до негативного впливу світла білі вина, червоні більш стійкі, але ризикувати все ж не варто. До речі, саме тому деяке вино зберігають у пляшках з кольорового скла, яке може захистити напій від ультрафіолетових променів.

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Горизонтальне положення

Як у давні часі, так і сьогодні пляшки з вином прийнято зберігати в горизонтальному положенні, щоб корок був у постійному контакті з рідиною, інакше природний матеріал, з якого він зроблений, висохне, і корок втратить герметичність, а вино свої смакові властивості.



Вино потрібно зберігати у горизонтальному положенні, щоб воно взаємодіяло з корком

До речі, сьогодні все частіше використовують полімерні і навіть металеві корки. Вони теж чудово зберігають якість вина, не пропускаючи ані вологи, ні повітря.

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Прохолодна температура

Під час зберігання у вині продовжують відбуватися зміни на молекулярному рівні – тому з витримкою хороше вино стає іще кращим. Однак для цього потрібна відповідна температура. Дехто вважає, що вино можна зберігати при кімнатній температурі, але це не так. При занадто високій температурі вино розкриє свої кращі якості занадто рано і швидко постаріє. Якщо ж буде занадто холодно, процес сповільниться. Оптимальна температура зберігання різних сортів вин – +10 або + 12 градусів. При цьому потрібно підтримувати стабільність температури.

Оптимальна вологість

У приміщеннях із занадто великою вологістю на пляшках почне утворюватися цвіль. При занадто низькій вологості корок пляшки буде поступово висихати, від чого напій буде зіпсований. Оптимальна вологість для зберігання різних сортів – від 65 до 80%.



Контролювати вологість у приміщенні можна за допомогою гігрометра

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Хороша вентиляція

Через пробку вино дихає, тож потрібно забезпечити достатню природну або штучну вентиляцію. Не рекомендується зберігати пляшки поруч з іншими продуктами і напоями, які мають сильний запах. Через корок вино може увібрати цей запах і зіпсувати свій власний аромат.

Повний спокій

Вино полюбляє спокій і тишу. Намагайтеся якомога менше рухати пляшками, не возіть їх собою в машині. З роками у вині опадає осад, який не любить руху. Домашній холодильник не дуже підходить для зберігання вина, адже він постійно вібрує.

Такі вина перед подачею потрібно продекантувати, тобто перелити у графін, щоб осад не потрапив вам у келих. Вино у графіні варто на деякий час залишити "подихати", щоб розкрити все багатство смаку і аромату.



Перед вживанням дайте вину "подихати"

Скільки можна зберігати відкрите вино

Якщо пляшка вина не спустошилась за вечір, постарайтеся випити його протягом тижня – довше воно зможе зберігатися в ідеальному вигляді.

Найслабші – ігристі вина. Якщо знову закупорити пляшку пробкою, вони можуть простояти не більше доби, а без неї – не більше декількох годин. Білі вина зберігаються трохи довше – від 1 до 3 днів за умови наявності пробки. Червоні вина можуть протриматися до п'яти днів, а кріплені десертні і солодкі вина – найстійкіші, їх можна зберігати тиждень.

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