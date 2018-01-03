Як правильно зробити підсумки року

Визначіть, чого ви досягли у минулому році, аби розставити правильні пріоритети у майбутньому.

Перш за все, складіть список своїх досягнень за 2017 рік. Другий крок – пригадайте, на що ви витрачали час в минулому році. Третій пункт – визначити мету на новий рік.

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1. Список досягнень

Визначіть та запишіть 20 своїх досягнень. Наприклад, виступи на заходах, річниці, отримані нові навички.

Це може видатися не такою легкою справою, адже мозок швидко забуває досягнення, але запам'ятовує проблеми та помилки. Якщо ви не записували свої досягнення, перегляньте свій календар і записи в соціальних мережах, щоб освіжити пам'ять.

2. Що забрало ваш час і увагу

Подумайте, на що саме ви витрачали найбільше часу, уваги та енергії минулого року. Експерти радять використовувати методику "гарячих точок". Це сфери життя, які щодня нас оточують – це розум, тіло, емоції, кар'єра, фінанси, відносини, розваги.

Часто люди приділяють час одній сфері та ігнорують інші. Водночас, фахівці зауважують, що немає правильного чи неправильного розподілу часу і сил: коли ви розділите свою увагу на всі сфери, не факт, що це призведе до успіху.

Тому подумайте, чи не знехтували ви якийсь сферою в цьому році.

3. Цілі на наступний рік

Оберіть три найбільші цілі, яких хочете досягти до кінця наступного року. Це повинні бути саме цілі, а не просто обіцянки: чіткі, досяжні, справді важливі для вас.

Погляньте ще раз на свої "гарячі точки", аби зрозуміти, що у вас в пріоритеті і чому слід приділити більше уваги.