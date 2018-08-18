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Як представники якогось культу, – батько Меган Маркл шокував новою заявою

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Томас Макрл зробив чергову заяву
Томас Макрл зробив чергову заяву / Фото з вільних джерел

Королівська родина знов опинилась в епіцентрі скандальних новин. Батько герцогині Сассекської Томас Маркл дав чергове інтерв'ю, назвавши сім'ю Її Величності представниками якогось культу.

Батько Меган Маркл не припиняє виступати зі скандальними заявами щодо королівської сім'ї. Ймовірно, виступи чоловіка повністю замінили йому роботу, адже за кожне спілкування з журналістами Томас Маркл, мабуть, отримує чималі доходи. 

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У виданні The Sun з'явились чергові коментарі батька герцогині Сассекської, які сколихнули весь світ. Чоловік озвучив свою здогадку, чому представники Кенсінгтонського палацу не хочуть з ним поспілкуватись. Окрім цього, Томас Маркл зробив шокуюче порівняння королівської родини. 

"Вони як саєнтологи або герої роману "Степфордські дружини". Якщо вони чують, що хтось говорить що-небудь – вони закривають двері. Вони схожі на учасників культу, як саєнтологи, через свою скритність. Вони закривають двері, закривають штори і затискають вуха пальцями, щоб їм не доводилося чути нічого. Можливо, у них навіть є секретні рукостискання! Ви не зможете ставити їм питання, якщо вони самі не захочуть відповісти", – заявив Томас Маркл.

 

Нагадаємо, Томас Маркл часто потрапляє в скандальні новини ЗМІ. Чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Великобританія Скандал Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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