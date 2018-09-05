Як США маніпулюють генпрокурорами

Генеральний прокурор в США очолює не Генеральну прокуратуру, як можна було б подумати, а Міністерство юстиції. Водночас в його веденні є, наприклад, слідство. Також він координує роботу ФБР.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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"Формально генпрокурор повинен залишатися вільним і незалежним людиною, адже як і в будь-якій нормальній країні крадуть і порушують закони всі категорії громадян. І звичайні люди, і геніальні, і представники будь-яких меншин, і ті, хто при владі, і ті, хто в опозиції. Але всі шахраї, вбивці, іноземні шпигуни та інші, незалежно від своїх якостей, повинні бути на увазі у підлеглих генпрокурора. Навіть якщо вони його друзі або однокласники самого президента", – повідомив Яковина.

За його словами, в реальності ж американські президенти завжди намагаються маніпулювати генпрокурорами, щоб ті більше займалися опозицією і менше – самим президентом і його партією. У президентів важелі тиску є. По-перше, саме президент пропонує Конгресу кандидата в генпрокурори. По-друге, він може в будь-який момент генпрокурора звільнити і нікому нічого не пояснювати. Але зазвичай цього не потрібно.

"Прокурор, як правило, є соратником президента, він все знає, все розуміє і все робить так, як треба. Крім того, самі президенти намагаються не порушувати закони і не заперечують, якщо генпрокурор виводить на чисту воду міністрів або депутатів. Главі держави це навіть добре. Дозволяє показувати, що ось, дивіться як успішно у нас йде боротьба з корупцією", – розповів журналіст.

Відео повного випуску "Безумный мир" за 5 вересня 2018