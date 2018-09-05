00:28
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
24°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
  • неділя
    25°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як США маніпулюють генпрокурорами

109 Читать новость на русском
Як президенти США маніпулюють генпрокурорами
Як президенти США маніпулюють генпрокурорами / Фото з відкритих джерел

Генеральний прокурор в США очолює не Генеральну прокуратуру, як можна було б подумати, а Міністерство юстиції. Водночас в його веденні є, наприклад, слідство. Також він координує роботу ФБР.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

Читайте також: "Брехливі факти і фальшиві джерела": Трамп відреагував на нову скандальну книгу про себе

"Формально генпрокурор повинен залишатися вільним і незалежним людиною, адже як і в будь-якій нормальній країні крадуть і порушують закони всі категорії громадян. І звичайні люди, і геніальні, і представники будь-яких меншин, і ті, хто при владі, і ті, хто в опозиції. Але всі шахраї, вбивці, іноземні шпигуни та інші, незалежно від своїх якостей, повинні бути на увазі у підлеглих генпрокурора. Навіть якщо вони  його друзі або однокласники самого президента", – повідомив Яковина. 

За його словами, в реальності ж американські президенти завжди намагаються маніпулювати генпрокурорами, щоб ті більше займалися опозицією і менше – самим президентом і його партією. У президентів важелі тиску є. По-перше, саме президент пропонує Конгресу кандидата в генпрокурори. По-друге, він може в будь-який момент генпрокурора звільнити і нікому нічого не пояснювати. Але зазвичай цього не потрібно.

"Прокурор, як правило, є соратником президента, він все знає, все розуміє і все робить так, як треба. Крім того, самі президенти намагаються не порушувати закони і не заперечують, якщо генпрокурор виводить на чисту воду міністрів або депутатів. Главі держави це навіть добре. Дозволяє показувати, що ось, дивіться як успішно у нас йде боротьба з корупцією", – розповів журналіст.

Відео повного випуску "Безумный мир" за 5 вересня 2018

 

Теги: Новини політики Відеоблоги Новини США
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 5 вересня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Трамп не устает удивлять: что станет началом глубочайшего кризиса США
5 вересня, 23:00 Трамп не устает удивлять: что станет началом глубочайшего кризиса США
Іван Яковина
Головні новини 5 вересня: наслідки викидів у Армянську, здорожчання алкоголю, відставка Продана
5 вересня, 22:13 Головні новини 5 вересня: наслідки викидів у Армянську, здорожчання алкоголю, відставка Продана
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
5 вересня, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска
5 вересня, 22:04 Жизнь и смерть Захарченко как напоминание лихих 1990-х – взгляд из Луганска
Ольга Черненко
Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші
5 вересня, 21:00 Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші
Віталій Шабунін
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У Великобританії обирають найжахливішу будівлю країни: фото
 2 вересня , 00:40
104-річний австралієць вирушить до Швейцарії, аби померти завдяки евтаназії
 3 травня , 09:54
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук