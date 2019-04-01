Як президентські рейтинги вплинули на вибір українців

Упродовж кількох місяців соціологи мало не щотижня готували нові рейтинги, інформуючи українців про лідерів передвиборчих перегонів. Як змінювалися прогнози відносно трьох найпопулярніших кандидатів та що на це впливало – читайте у матеріалі 24 каналу.

Старт передвиборчої кампанії

Від старту передвиборчої кампанії, українці кілька разів змінювали своє ставлення до кандидатів. Рейтинги останніх нагадували гойдалку. Якби вибори відбулися до нового року, то до другого туру вийшли б ЮліТимошенко і Порошенко.

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Та вже в січні Юлія Володимирівна поступилася коміку Зеленському. Той одразу після того, як сказав, що зібрався на Банкову, вибився в фаворити. Відтак, аби не відставати, Тимошенко, яка обіцяла виборцям принципово нове життя, змінила тактику. Почала звичну гру – порятунок зубожілих.

Експерти розповіли, що зміна курсу була помилковою. Якщо наприкінці 2018 року за Тимошенко було більше ніж 20% виборців, то нині – менше ніж 15%.



В січні Тимошенко поступилася коміку Зеленському

Ще частину виборців Тимошенко втратила через Зеленського. Той давав єдину обіцянку – зламати стару систему, однак, без уточнень. І схоже людей це влаштовувало. Його рейтинг ріс як "на дріжджах". Чинний президент почав суттєво програвати кіношному.

Лідерство Зеленського

За два тижні до виборів рейтинги лідерів передвиборчих перегонів змінилися. Розрив між Зеленським і Порошенком з Тимошенко зменшився. Можливо тому, що комік хоч обережно, але почав з'являтися в ефірах. І те, що кандидат слабкий і в політиці, і в економіці, стало очевидним.

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Ще два місяці тому між ними була прірва у понад 10% голосів, а до кінця кампанії – різниця зменшилася удвічі. Схоже, що Зеленський-головнокомандувач багатьох налякав.



Дані соціологічного опитування команди "Разумкова"

За Порошенка, соціологи зазначають, голосують з патріотичних міркувань. Серед його прихильників усі, хто не сприймає решти кандидатів.

Експерти пояснили, коли виборець вже визначився, важко змусити його змінити своє рішення. Приміром, поїздка до Москви не позначилася на рейтингах Юрія Бойка. У нього в останньому опитувані перед виборами була майже однакова з Анатолієм Гриценком кількість прихильників. Голосів останньому додав Садовий, який знявся на його користь.



Юрій Бойко

В той час, коли українці дивувалися стрибкам рейтингів, для психологів вони були передбачувані. Кажуть, виборці хочуть бачити нові обличчя у політиці. У цьому секрет популярності Зеленського.

"Ми обираємо політиків, які, як нам здається, люблять нас, яким подобаємося ми самі. Якщо політик причетний до очорнення своїх опонентів, то це може вдарити по його рейтингу. По-перше, люди хочуть мінімізувати ризики, і, по-друге, вони хочуть максимізувати вигоду. Потреба у змінах, вона диктує рейтинги", – пояснила членкиня правління Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна.

Редакція 24 каналу попереджає: результати опитувань стосовно підтримки чи рівня довіри виборців до певного кандидата, беззаперечно, мають вплив на громадськість. Політтехнологи, аби збільшити шанси на перемогу свого кандидата, можуть навмисно завищувати рейтинг кандидата або свідомо його занижувати. Більше про це у нашій статті: Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями.