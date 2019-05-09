Зв'язки Зеленського з Коломойським: як новообраному президенту захиститися від впливу олігарха

Усю виборчу кампанію опоненти Володимира Зеленського критикували його за партнерство з Ігорем Коломойським у медіа-бізнесі, а можливо і в політиці. І не безпідставно зазначали, що цей олігарх допомагає кандидату Зеленському у виборчій кампанії. Принаймі, телеканал "1+1", який належить Коломойському, усіляко підтримував Зеленського, надаючи його телевізійним продуктам ефірний час.

Зеленський щоразу на ці закиди відповідав, що так, у нього є партнерство з Коломойським у медіа-бізнесі, але у політиці він буде керуватися виключно інтересами держави.

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І ніби-то ця дискусія про Коломойського вже згасала. Попри те, що у Зеленського, навіть особистий охоронець – це колишній охоронець олігарха. Та й автомобіль, на якому Зеленський приїжджав здавати аналізи, теж колись належав власнику "1+1".



Новообраний президент Володимир Зеленський

Зв'язки з Коломойським: Андрій Богдан

Також, вже не секрет, що у штабі Володимира Зеленського велику роль відігравав адвокат Андрій Богдан, який одночасно є адвокатом Ігоря Коломойського, телеканалу "1+1" і партії "Слуга народу".

Богдан в інтерв’ю "Новому времени" і "Українській правді" нещодавно розповідав, що саме він запропонував Зеленському йти у політику. Сталося це ще у 2015 році, після того, як тодішній народний депутат Борис Філатов виграв вибори мера Дніпра. Через що у Дніпрі звільнився виборчий мажоритарний округ, на якому і призначили вибори.

Андрій Богдан тоді рекомендував Зеленському балотуватися у Раду від цього округу, а потім вже спробувати свої сили на президентських виборах.

Володимир Зеленський у 2015 році вирішив не йти на парламентські вибори, щоб не асоціюватися зі старою політичною системою. І був правий.

Пройде кілька років і Зеленський стане одразу кандидатом у президенти, а Богдан буде йому допомагати у виборчій кампанії.



Андрій Богдан

Андрій Богдан і досі адвокат Коломойського, захищає його інтереси у справах "Приватбанку" і, як кажуть, є одним із претендентів на посаду голови Адміністрації Президента. Адвокат в інтерв’ю зазначив, що якщо президент Зеленський запропонує йому очолити АП, він відмовлятися не стане. Хоча Богдан потрапляє під дію закону про очищення влади, тобто люстрацію.

Зв'язки з Коломойським: Тимур Міндич

Ще одна людина, яка пов’язує Зеленського і Коломойського – це Тимур Міндич. Він був бізнес-партнером Зеленського по Кварталу і пов’язаним компаніям. Також він – близький знайомий Ігоря Коломойського. Принаймні, вже у час виборчої кампанії, журналісти-розслідувачі бачили Міндича біля офісу Коломойського у Герцлії.

Та й сам Коломойський в інтерв’ю казав, що святкував перемогу Зеленського у товаристві, у тому числі, Міндича. Звісно, усе це було до того, як Зеленського обрали президентом. А президентство – це ніби червона лінія, яка ділить біографію кожного політика на те, що було до цього і що є тепер.

Минулі зв’язки можуть розриватися, забуватися або не мати такого великого впливу, як до обрання на посаду. У це можна було б повірити і зараз. Але ще до інавгурації нового президента, Ігор Коломойський вирішив поговорити. Взяти інтерв’ю у нього, зазвичай, не просто. Він рідко спілкується з медіа. А тут Коломойського, як підмінили.



Олігарх Ігор Коломойський

Він тільки те і робить, що роздає інтерв’ю. При чому, охоче погоджується на розмови навіть із журналістами розслідувачами, приймаючи їх у своєму офісі в Ізраїлі.

У цих інтерв’ю Коломойський визнає, що на виборах він боровся проти Порошенка і вболівав за Зеленського. А також розповідає про свої плани на майбутнє, про повернення в Україну і сподівається на виграш судових процесів у справах "Приватбанку". Для нього це принципово.

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Дивлячись ці інтерв’ю складається враження, що президентом України обрали Коломойського, а не Зеленського. Настільки спокійно почувається олігарх. Але це не так. Така публічна активність може свідчити якраз про зворотне і те, що він не впевнений у тому, що Зеленський буде його маріонеткою.

Як Зеленському захистити себе від Коломойського

З допомогою медіа, Коломойський нагадує новому президенту, хто ж йому так допоміг на виборах. І сподіватися, що олігарх заспокоїться і буде далі відпочивати закордоном не варто.

Зараз він спробує максимально посилити свій політичний вплив вже у новій владі. Тут без жодних ілюзій. Але Зеленський може захистити себе від Коломойського дуже просто. Йому варто лише призначити незалежних людей на посади, які прийдуть до влади за президентською квотою. Чим більш незалежними від Коломойського будуть ці люди, тим менше олігарх зможе впливати на президента.

І тим більшу підтримку отримає новий президент від західних партнерів. Дуже сподіваюся, що Зеленський це розуміє і сам цього хоче. Але як буде, побачимо вже зовсім скоро.