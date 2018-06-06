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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою

(Без)коштовна медицина 139 Читать новость на русском

Гуманітарною катастрофою назвав ситуацію в головному Протитуберкульозному закладі країни академік, головний фтизіатр країни Юрій Фещенко. А менш ніж за рік в його сейфі виявилося півмільйона євро незадекларованих коштів, які вкрали грабіжники.

На початку 2017 року директор Національного інституту фтизіатрії і пульмонології імені Яновського вийшов із заявою до ЗМІ, що інститут туберкульозу на межі закриття і дефіцит заробітної платні становить 80%, а пацієнтів немає чим годувати.

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Цього ж року невідомі грабіжники вдерлися до нього додому і вкрали в них з дружиною коштовності та півмільйона євро готівкою. От тільки одна проблема — у декларації Фещенка цих грошей не було.

У декларації головного пульмонолога країни та його дружини Наталі теж лікаря є все: дві земельні ділянки, два приватних будинку, будівлі в Криму та три квартири, от тільки готівки, викраденої з сейфа немає.

Фещенко
Юрій Фещенко

Очевидно, що головний пульмонолог збрехав у декларації, тому це є кримінальною відповідальністю. Ми направили заяву про злочин до Національної поліції з усіма публічно доступними фактами брехні. І не повірите – поліція нам відмовила, а коли ми пішли в суд, суддя двічі повідомляв нас про засідання на наступний день після того, як воно вже пройшло. І в результаті відмовив через те, що ми не з’явилися до суду.

За минулий рік зарплата директора інституту склала близько півмільйона гривень, з них 55 тисяч довічна плата за звання академіка та ще 50 тисяч гонорари від Державного експертного центру за надання консультацій, в тому числі і під час проведення клінічних випробувань.

А минулого року за проведення клінічних випробувань від фармацевтичних компаній лікар отримав 6 мільйонів гривень. 6 мільйонів отримала одна людина, не інститут, чи група науковців, а одна людина – директор державного медичного закладу.

Не повірите, але за підозрою в зловживаннях та фальсифікаціях в тому числі під час цих клінічних випробувань минулого року навіть розпочали кримінальне провадження. Серед фігурантів є ім'я і головного пульмонолога країни Юрія Фещенка. Якщо дослівно, то частину науковців, працівників та експертів Державного експертного центру звинувачують в тому, що вони "зловживають владою та вносять свідомо неправдиві відомості до офіційних документів".

Виявляється це не перше звинувачення Фещенко в фальсифікації клінічних випробувань та надання неправдивих даних. Так, у звіті підготовленому для Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в кінці 2000 років уже фігурувало прізвище директора інституту фтизіатрії.

У ньому йде мова про випробування медичного обладнання в інституті, якого там насправді не було. Цього обладнання взагалі не завозили на територію України, проте Фещенко підписав документ про його тестування в медичному закладі.

Автора звіту, до речі, пізніше підірвали на авто, але інформація про страшні схеми під час закупівлі ліків та обладнання, фальсифікації під час проведення клінічних випробувань досі зберігаються в архівах Верховної Ради.

На території самого інституту зареєстрована ціла фармацевтична компанія "Юрія-фарм" та один з великих фармацевтичних дистриб'юторів країни – компанія МТК.

юрій -фарм
Фармацевтична компанія "Юрія-фарм"

Усі вони розташовані за однією адресою Київ, вул. Амосова 10 , Національний інститут фтизіатрії та пульмонології.

Крім того бенефіціарним власником української фармацевтичної компанії "Юрія-фарм" є провідний науковий співробітник інституту та співавтор багатьох наукових праць разом з Юрієм Фещенко Микола Гуменюк. Звичайно, збігом назви компанії та імені директора інституту – випадковість.

Гуменюк Микола
Микола Гуменюк 

У наступній декларації вже з'явилася начебто позика в 12,5 мільйонів гривень, яка б могла пояснити викрадені гроші. От тільки халепа і Юрій Іванович погано прочитав закон, якби гроші йому реально позичили тоді, коли він написав, то він ще тоді мав би подати повідомлення про зміни майнового стану і вказати цю кругленьку суму не пізніше ніж за три дні після отримання позики.

Тепер же він робить все, аби "відмазатися" від питань громадськості і журналістів, а звідки ж гроші, та не нести кримінальну відповідальність за їх приховування.

І тут ще одна цікава деталь. Позичив гроші головний пульмонолог в Жебровської Філі Іванівни, яка на той момент була одним з керівників Асоціації виробників ліків України

І диво – до цієї ж асоціації входить компанія "Юрія-фарм", розташована на території інституту, а президентом асоціації є Петро Багрій, відомий в Україні фармацевтичний дистриб’ютор.

2 основні компанії, підконтрольні Багрію, лише за минулий рік виграли майже 13 мільйони гривень на тендерах в інституті пульмонології.

Багрій Петро
Петро Багрій 

Як бачимо світ тісний, особливо світ людей, які заробляють на ліках, хворих та державних лікарнях. Вони називають себе медичною чи іноді навіть академічною елітою.

Насправді це ж люди, які використовуючи своє службове становище заробляють мільйони, навіть десятки мільйонів, в цей самий час звинувачуючи державу в недофінансуванні та невиплаті заробітної платні.

Автор: Олександра Устінова
Теги: Новини України Медицина Гроші Бізнес Здоров'я Верховна Рада Новини Києва Відеоблоги Корупція (Без)коштовна медицина
Джерело: 24 канал
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