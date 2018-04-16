Як при зарплаті в 500 доларів лікарі примудряються мати мільйонні заощадження

5 мільйонів гривень задекларувало скромне подружжя. Ні, не "IT-шників", і навіть не депутатів, а лікарів та державних службовців. Він – голова навіть не міського, а районного управління охорони здоров’я, вона – головна лікарка районної поліклініки, яку перейменували в консультативно-діагностичний центр.

Зовсім нещодавно вибухнув скандал навколо пропозиції хабаря у вигляді квартири в.о. міністерки охорони здоров'я Уляні Супрун. Хабар пропонували за встановлення обладнання в районному лікарню в передмісті Києва – місті Вишневому.

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Здавалося б, гарна справа. От тільки мер міста, який хотів отримати обладнання в районну лікарню, відкрито і цинічно розказував про те, як він далі збирається на цьому заробляти. Мовляв, треба залучати людину і давати їй на цьому заробляти.

Вишнівська районна лікарня підпорядковується Києво-Святошинській районній державній адміністрації, і ми вирішили подивитися, хто ж керує медициною у цьому районі. Не повірите, але без перебільшення мільйонер. Роман Лява все життя пропрацював в державних установах. Раніше він наприклад очолював санепідемслужбу на залізниці, а тепер керує медициною одного з найбільших районів в передмісті столиці.

Роман Лява

Його дружина – Вікторія Зацеркляна – теж з лікарок, і очолює Соломянський консультативно-діагностичний центр, тобто районну в минулому поліклініку.

Здавалося б, звідки в подружжя, яке працює в центральних лікарнях, 2 квартири та 3 офісних приміщення в столиці, 5 мільйонів заощаджень в біткоїнах та більше 300 тисяч доларів в готівці. Це легко зрозуміти, якщо подивитися на закупівлі ремонтних робіт, які проводить Київо-Святошинська райдержадміністрація.

От, наприклад, минулого року в обхід тендерних процедур Роман Лява уклав 20 договорів на ремонти поліклініки на 13,5 мільйона гривень з двома компаніями ТОВ "БКК-Блік" та ПП "Будінком".

Ще раз, всі 20 закупівель були допороговими, без конкуренції, прямі договори з компаніями. От тільки власники цих двох компаній мають однакове прізвище, яке важко не запамятати, – Борода. І живуть ці Бороди в одному будинку, в одній квартирі.

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Купують ліки теж, як то кажуть у своїх. 5,5 мільйонів гривень за ліки віддали компанії "Томаш", бенефіціаром якої є Кіпрська офшорка.

Хтось інший, окрім своїх, і не міг би виграти тендер, адже в 1 лоті було 705 найменувань ліків і термін поставки був всього 3 дні.

Мало хто б наважився навіть податися на тендер з такими дискредитаційними умовами.

Ціни на ліки так і не опублікували

Цікаво, що в компанії "Томаш" закуповує ліки і Вишнівська лікарня, підпорядкована Києво-Свяошинській РДА. Але там ще все сумніше – керівництво лікарні навіть не опублікувало ціни, за якими вони закупили ліки. Усі 400 найменувань ліків лікарня купила за невідомими цінами, адже у договорі ця інформація відсутня.

До речі, 18 з 25 торгів Вишнівська районна лікарня провела теж в обхід "Прозорро", просто публікуючи інформацію про того, з ким були укладені договори. Щоправда, як ми бачимо, без розбивки по цінам.

До речі, приховування інформації не нововведення для Вишнівської районної лікарні, куди так хотіли поставити обладнання в обмін на хабар. Головна лікарка цієї лікарні Наталія Скригіна не вказала нічого у своїй декларації, вірніше, навіть забула, яку машину та за скільки придбала минулого року. До речі, вона колишня колега дружини Романа Ляви, керівника районної райдержадміністрації. Вона працювала разом з дружиною Ляви Вікторією в тій же Соломянській поліклініці.

Окремо варто згадати інший медзаклад у цьому ж районі – у місті Боярка. Нещодавно жителі міста вийшли на протести під місцеву лікарню. Вони звинувачують головного лікаря Олександра Завадецького в привласненні частини комунальної лікарні під приватне гінекологічне відділення, де вимагають гроші за послуги і в яке перенесли потрібне обладнання з усієї лікарні.

Думаю ви не здивуєтеся, коли я скажу, що нещодавнім керівником цього "елітного" відділення стала дружина самого головного лікаря?

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Такі медичні сімейні клани, які все життя "плачуться" на низькі зарплати, а декларують мільйони, десятиріччями паразитували на системі охорони здоров'я. Віддавали підряди на ремонт приміщень в обхід тендерів пов'язаним компаніям, в той час як лікарні розвалюються. Заробляли у власні кишені, використовуючи державне обладнання та комунальні лікарні. Тепер вони протистоятимуть реформі, яка не дасть можливість надалі паразитувати на державних лікарнях.