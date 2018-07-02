Як прибирання оселі впливає на здоров'я

Учені розповіли, чому не варто нехтувати генеральним прибиранням у власному помешканні.

Зі слів науковців Колумбійського університету, генеральне прибирання будинку з використанням мийних засобів оберігає організм від впливу токсичних хімічних речовин, med2.

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Але тут треба бути теж обережним і не переборщити. Адже деякі засоби для прибирання можуть нашкодити здоров'ю. Тож варто використовувати пилосос, звичайну вологу ганчірку та віник. Завдяки прибиранню сім'я уникне порушень гормональної системи і зменшить ризик виникнення безпліддя.

Прибирання будинку скорочує рівень отруйних вогнетривких речовин, які можуть проникати з меблів в організм, наполовину. Також важливо регулярно мити руки – це зменшить рівень ще на 31%.

Як з'ясували науковці під час лабораторних експериментів доведено, що ці шкідливі речовини здатні руйнувати ДНК людини.

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