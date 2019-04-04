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      Як прибрати квартиру від зайвого: 5 ефективних порад

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      Як прибрати квартиру від зайвого: 5 ефективних порад
      Як прибрати квартиру від зайвого: 5 ефективних порад / Unsplash

      Прибрана та чиста оселя без зайвих речей принесе вам лише одне задоволення. Як позбутися від зайвого і навести порядок в домі до весни?

      Якщо ви хочете підбадьорити свій інтер'єр, впустити в життя нову енергію і нові події, то варто задуматися про позбавлення від зайвого, застарілого і обридлого. Однак дуже часто спроби очистити шафи від зайвого закінчуються, так і не розпочавшись, або не приносять результатів. Є кілька технік, які допоможуть досягти успіху в цьому.

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      Візьміть річ в руки і подумайте, чи часто ви нею користуєтеся

      Задайте собі питання, чи подобається вам ця річ і наскільки ймовірним є, що вона ще стане в нагоді. Якщо ви відповіли на всі негативно, від неї явно варто позбутися.

      Розділіть речі на категорії

      Розкладайте речі за категоріями або складайте в пакети, щоб навіть в процесі не виникало хаосу. Це буде мотивувати на продовження роботи. Ось основні категорії, на які можна орієнтуватися для зручності: залишити, віддати або продати, відремонтувати, викинути і рознести по інших кімнатах.

      Фокусуйте увагу

      Наприклад, ви почали розбирати в шафі одяг і знайшли там косметику. Понесли її на місце, виявили в комоді безлад і почали прибиратися там. До кінця дня виявляється, що ви не розібрали ні одяг, ні косметику. Зосередьтеся на одній справі, а потім вже беріться за інше.

      Не створюйте дискомфорту іншим

      Не треба відвозити зайві речі батькам, на дачу або знайомим, якщо не впевнені, що це там знадобиться. Краще віддайте ношені футболки і джинси, прочитані книги і обридлі іграшки в благодійний фонд, який віддасть їх нужденним.

      Журналісти Нерухомість 24 підготували для вас інфографіку, яка допоможе правильно прибрати оселю.

      Прибирання вдома: інфографіка
      Прибирання вдома: інфографіка

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      Теги: Новини нерухомості Декор і дім Ремонт Дизайн Ідеї для інтер'єру Поради Фотоновини
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