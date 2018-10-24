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      Як прибрати зубний наліт вдома: корисний лайфхак

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      Як прибрати зубний наліт
      Як прибрати зубний наліт / kam-pod.gov.ua

      Зі слів медиків, прибрати наліт у домашніх умовах допоможе кунжут, який ще й має позитивний ефект на здоров'я зубів.

      Вживаючи на день всього 10-20 грамів кунжуту (0,5-1 чайна ложка), ви чудово очистите зуби і зміцните кісткову тканину зубів та емаль, пише Royal forest.

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      Сире біле кунжутне насіння надає м'який очищуючий ефект і добре видаляє зубний наліт. Його варто ретельно прожовувати, а те, що залишилося, розтерти по зубах – це надасть полірувальний ефект, очистить зуби та збагатить емаль кальцієм.

      Кунжут корисний для зубів

      Кунжут збагатить організм кальцієм

      Окрім того, столова ложка насіння кунжуту покриває добову потребу кальцію при його нестачі, зокрема, у період посиленого росту кісток у дітей. До слова, 100 грамів насіння містить 572 калорії.

      Після 40 років в організмі через гормональні зміни кальцій дуже вимивається з організму, що призводить до остеопорозу. Тож насіння кунжуту буде дуже актуальним у цей період. А ще воно корисне вагітним і годуючим мамам.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Поради Вагітність і пологи Здорове харчування Гігієна
      Джерело: 24 Канал
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