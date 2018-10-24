Зі слів медиків, прибрати наліт у домашніх умовах допоможе кунжут, який ще й має позитивний ефект на здоров'я зубів.

Вживаючи на день всього 10-20 грамів кунжуту (0,5-1 чайна ложка), ви чудово очистите зуби і зміцните кісткову тканину зубів та емаль, пише Royal forest.

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Сире біле кунжутне насіння надає м'який очищуючий ефект і добре видаляє зубний наліт. Його варто ретельно прожовувати, а те, що залишилося, розтерти по зубах – це надасть полірувальний ефект, очистить зуби та збагатить емаль кальцієм.

Кунжут збагатить організм кальцієм

Окрім того, столова ложка насіння кунжуту покриває добову потребу кальцію при його нестачі, зокрема, у період посиленого росту кісток у дітей. До слова, 100 грамів насіння містить 572 калорії.

Після 40 років в організмі через гормональні зміни кальцій дуже вимивається з організму, що призводить до остеопорозу. Тож насіння кунжуту буде дуже актуальним у цей період. А ще воно корисне вагітним і годуючим мамам.

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