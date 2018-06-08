Як приготувати батончики з сухофруктами: рецепт
Поживні батончики з сухофруктами – гарний варіант для сніданку чи перекусів в офісі. Проте краще приготувати страву з вечора, щоб вона настоялася у холодильнику.
Рецепт батончиків з сухофруктами
Інгредієнти
1 стакан вівсяних пластівців
Півсклянки вівсяного борошна
1 жменя сухофруктів
2-3 шматочки натертого гіркого шоколаду
⅓ склянки молока
1 столова ложка меду
1 столова ложка оливкової олії
Сіль і кориця за смаком
Рецепт приготування батончиків з сухофруктами
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Окремо змішайте всі сухі та рідкі інгредієнти, а тоді з'єднайте обидві суміші і добре перемішайте до густої однорідної маси.
Розподіліть тісто шаром у 5-7 міліметрів по листу, застеленому папером для випічки. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Гаряче тісто розріжте на батончики, переверніть їх і залиште ще на 5-7 хвилин у духовці.
Сухофрукти у батончиках можна доповнити горіхами, гарбузовим насінням, ягодами, подрібненим бананом чи іншими фруктами.