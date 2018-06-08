Як приготувати батончики з сухофруктами: рецепт

Поживні батончики з сухофруктами – гарний варіант для сніданку чи перекусів в офісі. Проте краще приготувати страву з вечора, щоб вона настоялася у холодильнику.

Рецепт батончиків з сухофруктами

Інгредієнти

1 стакан вівсяних пластівців

Півсклянки вівсяного борошна

1 жменя сухофруктів

2-3 шматочки натертого гіркого шоколаду

⅓ склянки молока

1 столова ложка меду

1 столова ложка оливкової олії

Сіль і кориця за смаком

Рецепт приготування батончиків з сухофруктами

Читайте також: Смачне варення з черешні: 3 простих рецепта приготування

Окремо змішайте всі сухі та рідкі інгредієнти, а тоді з'єднайте обидві суміші і добре перемішайте до густої однорідної маси.

Розподіліть тісто шаром у 5-7 міліметрів по листу, застеленому папером для випічки. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Гаряче тісто розріжте на батончики, переверніть їх і залиште ще на 5-7 хвилин у духовці.

Сухофрукти у батончиках можна доповнити горіхами, гарбузовим насінням, ягодами, подрібненим бананом чи іншими фруктами.