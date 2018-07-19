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Як приготувати безе вдома: три прості рецепти

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Як приготувати безе
Як приготувати безе / BBC.com

Безе – це солодкі повітряні тістечка на основі збитих яєчних білків з цукровою пудрою. Пропонуємо три рецепти, які можна повторити у домашніх умовах.

Рецепт безе у духовці

За цим рецептом безе виходить повітряним та красивим.

Інгредієнти: 3 яєчні білки, 180 г цукрової пудри. Що ще можна додати в безе: ванілін, корицю, харчові екстракти або ароматизатори (без спирту), харчові барвники, фруктовий або овочевий сік, подрібнені горіхи, какао, кокосову стружку.

Усі додаткові інгредієнти додають в білкову масу в кінці приготування.

Рецепт приготування безе у духовці

Відокремте білки від жовтків. Збивайте білки міксером спершу на слабкій швидкості приблизно 30 секунд. Коли білки тільки почнуть пінитися, збільште швидкість до середнього і збивайте до утворення густої білої піни.

Тоді поступово та акуратно додайте цукрову пудру. Перемішайте усе ложкою. Після цього збивайте ще міксером кілька хвилин на високій швидкості. У вас повинна вийти густа піна однорідної консистенції.

Аби перевірити готовність основи для безе, підніміть ємність догори дном: білкова маса повинна залишитися на місці.

Готову основу викладіть у кулінарний мішок.

Як приготувати безе

Розігрійте духовку до 100 ° C. Застеліть деко пергаментним папером і витисніть на нього безе.

Відправте у духовку на 1-1,5 години. Час приготування залежить від розмірів безе: чим вони менші, тим швидше будуть готові.

Не відкривайте духовку під час приготування, від цього безе може потріскатися. Готове безе має легко відділятися від пергаменту.

Після приготування вимкніть духовку та відкрийте дверцята. Залиште безе всередині до повного охолодження на кілька годин.

Рецепт безе у мультиварці

Рецепт безе у мультиварці практично такий же, як безе з духовки. Інгредієнти теж не відрізняються від класичного рецепту.

Рецепт приготування безе у мультиварці

Викладіть на дно мультиварки пергаментний папір або фольгу. Сформуйте на ньому безе з допомогою ложки або кулінарного мішка. Відстань має бути невеликою.

Увімкніть режим "Випічка" і готуйте з відкритою кришкою 1 годину 20 хвилин. Після приготування залиште безе в мультиварці з відкритою кришкою до повного охолодження.

Рецепт безе в мікрохвильовці

У такий спосіб безе не буде таким же повітряним. У мікрохвильовці безе прогрівається зсередини, тому після приготування швидко осідає, але десерт вийде більш хрустким.

Інгредієнти: 1 яєчний білок, 150 г цукрової пудри.

Рецепт приготування безе в мікрохвильовці

Відокремте білок від жовтка. Змішайте білок та цукрову пудру. Можна збити усе за допомогою міксера, або ж скористатися віночок чи ложкою. Має вийти густе тісто, яке можна місити руками.

Розділіть його на кілька маленьких частин і скачайте з них кульки. Викладіть кульки на блюдо, застелене пергаментом або паперовим рушником, на досить великій відстані один від одного.

Готуйте безе на максимальній потужності 30 секунд. У процесі приготування тісто розтечеться, тому безе вийде плоским.

 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: lifehacker
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