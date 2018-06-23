Як приготувати дієтичну запіканку з цукіні, помідорами і грибами: простий рецепт

Рецепт смачної запіканки з цукіні, помідорами і грибами допоможе Вам швидко вразити гостей низькокалорійною стравою.

Зокрема, рецепт є універсальним. За потреби можна додати або замінити будь-які овочі в цій страві.

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Рецепт запіканки з кабачків з грибами і помідорами:

Інгредієнти:

цукіні – 3-5 шт.

печериці – 15 шт.

зелена цибуля – 5 стебел

помідори – 4-5 шт. (або 1 кошик помідорів черрі)

сіль, мелений перець

сушений чебрець

пластівці сушеного червоного перцю

оливкова олія – 3 ст.л.

тертий сир пармезан – 1/2 чашки (або більше)

Як приготувати запіканку з кабачків з грибами і помідорами:

1. Помідори черрі розрізати навпіл. Якщо ви будете використовувати звичайні томати, наріжте їх і викладіть на паперовий рушник, поки готуються інші інгредієнти. Це потрібно, щоб вбрався зайвий сік.

2. Цукіні помийте, дрібно наріжте.

3. Зелену цибулю порубайте, гриби помийте і наріжте

4. Розігрійте духовку до 180 С. Викладіть 1/3 нарізаних овочів в форму для запікання, змащену маслом. Посипте сіллю, меленим перцем, чебрецем і пластівцями гострого перцю.

5. Полийте столовою ложкою оливкової олії і посипте 1/3 частиною пармезану. Повторіть шари.

6. Запікайте протягом 30 хвилин або поки кабачки на стануть м'якими.

Порада: гриби можна попередньо обсмажити, додавши трохи часникового порошку.