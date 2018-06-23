Як приготувати дієтичну запіканку з цукіні, помідорами і грибами: простий рецепт
Рецепт смачної запіканки з цукіні, помідорами і грибами допоможе Вам швидко вразити гостей низькокалорійною стравою.
Зокрема, рецепт є універсальним. За потреби можна додати або замінити будь-які овочі в цій страві.
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Рецепт запіканки з кабачків з грибами і помідорами:
Інгредієнти:
цукіні – 3-5 шт.
печериці – 15 шт.
зелена цибуля – 5 стебел
помідори – 4-5 шт. (або 1 кошик помідорів черрі)
сіль, мелений перець
сушений чебрець
пластівці сушеного червоного перцю
оливкова олія – 3 ст.л.
тертий сир пармезан – 1/2 чашки (або більше)
Як приготувати запіканку з кабачків з грибами і помідорами:
1. Помідори черрі розрізати навпіл. Якщо ви будете використовувати звичайні томати, наріжте їх і викладіть на паперовий рушник, поки готуються інші інгредієнти. Це потрібно, щоб вбрався зайвий сік.
2. Цукіні помийте, дрібно наріжте.
3. Зелену цибулю порубайте, гриби помийте і наріжте
4. Розігрійте духовку до 180 С. Викладіть 1/3 нарізаних овочів в форму для запікання, змащену маслом. Посипте сіллю, меленим перцем, чебрецем і пластівцями гострого перцю.
5. Полийте столовою ложкою оливкової олії і посипте 1/3 частиною пармезану. Повторіть шари.
6. Запікайте протягом 30 хвилин або поки кабачки на стануть м'якими.
Порада: гриби можна попередньо обсмажити, додавши трохи часникового порошку.