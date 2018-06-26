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Як приготувати ефективний коктейль для схудення: рецепт

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Як приготувати ефективний коктейль для схудення: рецепт
Як приготувати ефективний коктейль для схудення: рецепт / Shutterstock

Якщо ви в здогадках, чим можна харчуватись в час відпустки тими чи іншими продуктами, то цей рецепт спеціально для вас. Для нього не потрібно багато продуктів, а сам напій виходить дуже бюджетним.

Рецепт такого напою дуже простий і його можна чудово використовувати замість сніданку і залишатись ситим на довгий час. Цей коктейль також містить багато вітамінів, які відмінно покращать ваш імунітет.

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Тому довго не задумуйтесь і чимдуж біжіть купувати потрібні продукти, щоб зранку насолоджуватися чудовим напоєм для схуднення.

Інгредієнти (на одну порцію): 1 середнє ківі, 2 колечка лимону (разом з цедрою), 7-10 гілочок петрушки, 6-8 гілочок м'яти, 100 мл чистої негазованої води, 1-2 ч.л. меду.

Рецепт приготування:

1. Очистіть ківі та розріжте його на 4-5 частин ківі. Після цього відправте в чашу блендеру.

2. Вкиньте до суміші два тонких колечка лимону (разом з цедрою) і петрушку.

3. Додайте до маси листя м'яти і мед.

4. І наприкінці завершіть все вмістом води, подрібнивши все до стану пюре. Споживайте напій холодним.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Дієти Food and Drinks Рецепти напоїв – рецепти приготування літніх напоїв
Джерело: Cosmopolitan
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