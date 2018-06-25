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Як приготувати французький десерт клафуті з вишнею: простий і смачний рецепт

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Французький десерт клафуті з вишнею
Французький десерт клафуті з вишнею / Фото з відкритих джерел

Французька кухня відома своєю простотою і вишуканістю. Так, десерт "Клафуті з вишнею" є найпопулярнішим серед французьких господинь. Його можна приготувати як влітку зі свіжих ягід, так само і взимку із заморожених. Зазначимо, що замість вишні, можна використати будь-яку іншу сезонну ягоду.

Рецепт десерту поширюється у кожній французькій кулінарній книзі і є дуже простим.

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Інгредієнти: 500 г вишні, 250 мл молока, 10 г вершкового масла, 100 г борошна, 100 г цукру, 3 яйця, половина стручка ванілі ( або половина ч.л. екстракту ванілі).

Як приготувати клафуті з вишнею:

1. Підготувати вишні, за потреби розморозити і злити зайвий сік.

2. Змастити форму для запікання вершковим маслом. Викласти ягоди в один шар, за бажанням присипати цукром (1-2 ст.л.).

3. Нагріти молоко нагріти з половиною стручка ванілі. Остудити до кімнатної температури і процідити молоко через дрібне сито.

4. У мисці збити яйця з цукром. Додати просіяне борошно і перемішати масу, щоб не було грудок.

5. Невеликими порціями влити молоко, перемішати. Тісто має бути однорідним і досить рідким. Вилити його на вишню.

клафуті з вишнею

6. Віпікати клафуті протягом 40 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовку.

7. Готовий десерт перед подачею остудити у формі і посипати цукровою пудрою.

клафуті з вишнею

Рекомендуємо їсти клафуті теплим разом з кулькою морозива.

Як приготувати клафуті з вишнею: дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Здорове життя Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: 24 Канал
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