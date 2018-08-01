Як приготувати гаспачо по-українськи і чим воно корисне

Гаспачо – це холодний суп, який походить з іспанської кухні. Основа страви – перетерті помідори з оливковою олією та прянощами. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська запропонувала власний рецепт гаспачо, до якого додала буряк, і пояснила, чим корисна така страва.

Скиталінська поділилася рецептом гаспачо по-українськи на своїй сторінці у Facebook.

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Інгредієнти (на порцію):

Помідори – 2 шт. середні, без шкірки.

Буряк сирий – 1/4

Перець червоний болгарський – 1/2.

Авокадо – ¼ - 1/2

Часник – 1 зубчик

Лимон – 1 чайна ложка соку

Сіль – за смаком.

Сметана – 1 чайна ложка, додаєте в готову страву

Рецепт приготування гаспачо з буряком:

Все збиваєте в блендері не менше 1 хвилини. Наливаєте у тарілки і додаєте сметану.

Рецепт гаспачо з буряком

Чим корисне гаспачо з буряком?

Буряк

Бетаїн (пігмент буряка) оздоровлює печінку, а клітковина розчинна (пектин) та нерозчинна (целюлоза, геміцелюлоза) виводять токсини з кишечника, мають протизапальну дію, "годують" корисну мікробіоту.

Посилює витривалість під час фізичної активності. Фолієва кислота (вітамін В9), вітамін К лікують судини (вени, артерії). Також буряк має легку жовчогінну дію та зменшує ризик ракових захворювань.

Авокадо

Вітамін В6, який багато авокадо, має нейропротекторну дію: захищає мозок від старіння, покращує якість сну, сприяє нормалізації кров'яного тиску (покращує транспорт кальцію в клітини).

Глутатіон покращує роботу печінки, захищає всі тканини організму від старіння та окислення, посилює стійкість клітин до стресу.

А ще має антихолестеринову дію, оздоровлює серцевий м'яз, захищає мозок від захворювань як хвороби Альцгеймера чи Паркінсона, покращує пам'ять, координацію рухів.



Часник

Цей продукт нормалізує кров’яний тиск, захищає клітини від шкідливого спектру УФ-проміння та хімічних забрудників.

Має антикосидантну дію: зменшує пошкодження клітин окислювальним стресом, сповільнює старіння та розвиток серцево-судинних захворювань. Також часник відомий своєю противірусною дією.

Помідори

Помідори багаті лікопіном, який зменшує ризик інсульту, серцево-судинних захворювань і значно знижую ризик раку шлунку.