Як приготувати італійський соус песто: простий рецепт

Песто – це традиційний італійський соус, який готується з зеленого базиліку і кедрових горіхів. Зазвичай його додають до пасти, різотто, піци тощо. Крім того, песто добре поєднюється з будь-яким м'ясом, також є чудовою заправкою до овочевого салату.

Знаменитий італійський соус з базиліку є корисною вегетаріанською їжею з низьким вмістом вуглеводів. Пропонуємо Вам легкий класичний рецепт приготування песто. Читайте також: Рецепти піци: три смачні варіанти Італійський соус песто Інгредієнти: зелений базилік – 100 г, оливкова олія – ​​120-150 мл, пармезан – 50 г, кедрові горіхи – 30 г, часник – 1-2 зубчики, сіль, мелений чорний перець. Рецепт приготування класичного песто: 1. Базилік помити і видалити жорсткі частини стебел. Грубо нарізати листя. 2. Очистити, розчавити і порубати часник. 3. Дрібно натерти пармезан, горіхи злегка обсмажити на сухій сковорідці на середньому вогні. 4. Покласти базилік з часником і дрібкою солі в ступку або блендер і почати подрібнювати, поступово додаючи невеликими порціями оливкову олію. 5. Потім додати горіхи і знову подрібнити суміш, вливши всю оливкову олію, яка залишилася. 6. Додати в песто тертий пармезан, поперчити і посолити. Зберігати соус в холодильнику не довше тижня.