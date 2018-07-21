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Як приготувати італійський соус песто: простий рецепт

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Рецепт приготування песто
Рецепт приготування песто / Фото з відкритих джерел

Песто – це традиційний італійський соус, який готується з зеленого базиліку і кедрових горіхів. Зазвичай його додають до пасти, різотто, піци тощо. Крім того, песто добре поєднюється з будь-яким м'ясом, також є чудовою заправкою до овочевого салату.

Знаменитий італійський соус з базиліку є корисною вегетаріанською їжею з низьким вмістом вуглеводів. Пропонуємо Вам легкий класичний рецепт приготування песто.

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Італійський соус песто

Інгредієнти: зелений базилік – 100 г, оливкова олія – ​​120-150 мл, пармезан – 50 г, кедрові горіхи – 30 г, часник – 1-2 зубчики, сіль, мелений чорний перець.

Рецепт приготування класичного песто:

1. Базилік помити і видалити жорсткі частини стебел. Грубо нарізати листя.

2. Очистити, розчавити і порубати часник.

3. Дрібно натерти пармезан, горіхи злегка обсмажити на сухій сковорідці на середньому вогні.

4. Покласти базилік з часником і дрібкою солі в ступку або блендер і почати подрібнювати, поступово додаючи невеликими порціями оливкову олію.

5. Потім додати горіхи і знову подрібнити суміш, вливши всю оливкову олію, яка залишилася.

6. Додати в песто тертий пармезан, поперчити і посолити. Зберігати соус в холодильнику не довше тижня.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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