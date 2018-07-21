Як приготувати італійський соус песто: простий рецепт
Песто – це традиційний італійський соус, який готується з зеленого базиліку і кедрових горіхів. Зазвичай його додають до пасти, різотто, піци тощо. Крім того, песто добре поєднюється з будь-яким м'ясом, також є чудовою заправкою до овочевого салату.
Знаменитий італійський соус з базиліку є корисною вегетаріанською їжею з низьким вмістом вуглеводів. Пропонуємо Вам легкий класичний рецепт приготування песто.
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Італійський соус песто
Інгредієнти: зелений базилік – 100 г, оливкова олія – 120-150 мл, пармезан – 50 г, кедрові горіхи – 30 г, часник – 1-2 зубчики, сіль, мелений чорний перець.
Рецепт приготування класичного песто:
1. Базилік помити і видалити жорсткі частини стебел. Грубо нарізати листя.
2. Очистити, розчавити і порубати часник.
3. Дрібно натерти пармезан, горіхи злегка обсмажити на сухій сковорідці на середньому вогні.
4. Покласти базилік з часником і дрібкою солі в ступку або блендер і почати подрібнювати, поступово додаючи невеликими порціями оливкову олію.
5. Потім додати горіхи і знову подрібнити суміш, вливши всю оливкову олію, яка залишилася.
6. Додати в песто тертий пармезан, поперчити і посолити. Зберігати соус в холодильнику не довше тижня.