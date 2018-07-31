Як приготувати корисне морозиво: рецепт від Аніти Луценко
Морозиво – це найулюбленіший літній десерт і малечі, і дорослих. А щоб морозиво було ще й корисним – спробуйте приготувати його дома.
Відома українська фітнес-тренер, телеведуча Аніта Луценко поділилася рецептом морозива, яке не нашкодить фігурі.
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Інгредієнти: банан – 1 шт., кокосове молоко (або вершки максимум 20%) – 50 мл, ягоди - 100 г, кунжут - 10 г (1 ч. л.).
Рецепт приготування корисного морозива:
1. За день покласти очищений від шкірки банан в морозильну камеру.
2. В день, коли ви готуватимете десерт, дістати банан, розтерти в блендері разом з молоком/вершками.
3. Викласти у чашечку, додати ягоди та посипати кунжутом.
Джерело: 24 Канал
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