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Як приготувати корисне морозиво: рецепт від Аніти Луценко

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Рецепт морозива від Аніти Луценко
Рецепт морозива від Аніти Луценко / Колаж: 24 Канал

Морозиво – це найулюбленіший літній десерт і малечі, і дорослих. А щоб морозиво було ще й корисним – спробуйте приготувати його дома.

Відома українська фітнес-тренер, телеведуча Аніта Луценко поділилася рецептом морозива, яке не нашкодить фігурі.

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Інгредієнти: банан – 1 шт., кокосове молоко (або вершки максимум 20%) – 50 мл, ягоди - 100 г, кунжут - 10 г (1 ч. л.).

Рецепт приготування корисного морозива:

1. За день покласти очищений від шкірки банан в морозильну камеру.

2. В день, коли ви готуватимете десерт, дістати банан, розтерти в блендері разом з молоком/вершками.

3. Викласти у чашечку, додати ягоди та посипати кунжутом.

 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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