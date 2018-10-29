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      Як приготувати корисні чипси з капусти

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      Чипси з капусти
      Чипси з капусти / delish.com

      Чипси гарний варіант закуски, але будьмо відвертими – вони не дуже корисні. А от чипси з капусти підійдуть навіть тим, хто на дієті. Крім того, чипсами з капусти ви точно здивуєте свої гостей.

      Рецепт чипсів з капусти дуже простий, водночас смаком ви точно будете задоволені.

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      Інгредієнти:

      1 велика головка капусти

      1/4 склянки тертого пармезану

      2 ст. оливкової олії extra-virgin

      Сіль та перець за смаком

      Рецепт приготування чипсів з капусти

      Розігрійте духовку до 250 °. Порвіть листки капусти на великі шматочки. Складіть у велику ємкість і полийте олією та присипте пармезпном, потім щедро посипте сіллю та перцем.

      Розкладіть одним шаром на деко, застелене пергаментом.

      Випікати 30-40 хвилин до золотистого кольору та хрускоту.

      Відео приготування чипсів з капусти:

       

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
      Джерело: delish.com
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