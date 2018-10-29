Як приготувати корисні чипси з капусти

Чипси гарний варіант закуски, але будьмо відвертими – вони не дуже корисні. А от чипси з капусти підійдуть навіть тим, хто на дієті. Крім того, чипсами з капусти ви точно здивуєте свої гостей.

Рецепт чипсів з капусти дуже простий, водночас смаком ви точно будете задоволені. Читайте також: Як приготувати рис для суші: корисні поради Інгредієнти:



1 велика головка капусти



1/4 склянки тертого пармезану



2 ст. оливкової олії extra-virgin



Сіль та перець за смаком Рецепт приготування чипсів з капусти Розігрійте духовку до 250 °. Порвіть листки капусти на великі шматочки. Складіть у велику ємкість і полийте олією та присипте пармезпном, потім щедро посипте сіллю та перцем. Розкладіть одним шаром на деко, застелене пергаментом. Випікати 30-40 хвилин до золотистого кольору та хрускоту. Відео приготування чипсів з капусти: