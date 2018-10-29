Як приготувати корисні чипси з капусти
Чипси гарний варіант закуски, але будьмо відвертими – вони не дуже корисні. А от чипси з капусти підійдуть навіть тим, хто на дієті. Крім того, чипсами з капусти ви точно здивуєте свої гостей.
Рецепт чипсів з капусти дуже простий, водночас смаком ви точно будете задоволені.
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Інгредієнти:
1 велика головка капусти
1/4 склянки тертого пармезану
2 ст. оливкової олії extra-virgin
Сіль та перець за смаком
Рецепт приготування чипсів з капусти
Розігрійте духовку до 250 °. Порвіть листки капусти на великі шматочки. Складіть у велику ємкість і полийте олією та присипте пармезпном, потім щедро посипте сіллю та перцем.
Розкладіть одним шаром на деко, застелене пергаментом.
Випікати 30-40 хвилин до золотистого кольору та хрускоту.
Відео приготування чипсів з капусти: