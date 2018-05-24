Як приготувати мохіто: три смачні рецепти
Мохіто – традиційний кубинський освіжаючий коктейль. Напій може бути як алкогольним, так і безалкогольним.
У традиційне мохіто додають лайм, але зараз існує багато рецептів з ягодами. Пропонуємо три прості рецепти цього напою, які легко зробити у домашніх умовах.
Читайте також: Простий рецепт компоту з базиліка
Як приготувати мохіто
Алкогольне мохіто
Інгредієнти:
Білий ром – 50 мл
Половина лайму
5 гілочок свіжої м’яти
Коричневий цукор – 1 ч.л.
Газована вода або Sprite – 60 мл
Лід
Рецепт приготування алкогольного мохіто:
Покладіть у стакан цукор. Вичавіть сік з половини лимона і шкірку теж залиште у стакані. Покладіть мату і розтріть її ложкою. Залийте усе ромом та Sprite. Додайте лід.
Безалкогольне мохіто з яблучним соком (на дві порції)
Інгредієнти:
5 гілочок свіжої м’яти
Один лайм
Газована вода або Sprite – 150 мл
Яблучний сік – 150 мл
Лід
Рецепт приготування безалкогольного мохіто з яблучним соком:
М’яту подрібніть та викладіть на дно келихів. Лайм наріжте великими шматочками і відправте до м’яти. Sprite та яблучний сік перемішайте і влийте в стакани. Додайте лід.
Безалкогольне мохіто з полуницями (на 4 порції)
Інгредієнти:
100 г цукру
300 г полуниці
1 пучок м'яти
1 л газованої води або Sprite
2 лайми
Лід
Рецепт приготування безалкогольного мохіто з полуницями:
Наріжте лайм і полуницю великими шматками. Покладіть у келихи м'яту, полуницю, лайм та цукор. Залийте усе Sprite та додайте лід.
Мохіто з ягодами