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Як приготувати олів’є: 3 незвичних рецепти до новорічного столу

13:41, сьогодні 459
3 незвичних рецепти олів'є
3 незвичних рецепти олів'є / Фото з відкритих джерел

Так, ні для кого не новина, що олів’є вважають справді коронною стравою на святковому столі у новорічну ніч. Але спробуймо відійти від класики і приготувати салат з дещо іншими інгредієнтами.

В Cosmopolitan поділились цікавими рецептами, як приготувати не менш смачне олів’є з іншими складниками.

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Олів'є з червоною рибою та ікрою

Інгредієнти:

картопля – 4 шт;

морква – 2 шт;

маринований огірок – 2 шт;

цибуля – 1 шт;

консервований горошок – 1 банка;

яйця – 2 шт;

червона ікра – 2 ст. л.;

копчена риба (сьомга, лосось) – 200 г;

майонез – 200 г;

сіль за смаком;


Олів'є з червоною рибою та ікрою

Рецепт приготування

Наріжте невеликими кубиками відварену картоплю, яйця, моркву, а також огірки, цибулю і червону рибу. Викладіть все у велику миску.

Додайте в миску горошок, ікру, майонез, сіль за смаком і акуратно перемішайте.

Для прикраси салату можете використовувати зелень або ту ж ікру.

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Олів'є з ананасами і курячим філе

Інгредієнти:

картопля – 3 шт;

ананас – 250 г;

цибуля – 1/2 шт;

відварене куряче філе – 1 шт;

майонез – 200 г;

сіль за смаком.


Олів'є з ананасами і курячим філе

Рецепт приготування

Наріжте акуратно філе, цибулю і картоплю маленькими кубиками.

Очистіть ананас (якщо немає свіжого, можете використовувати консервований) і також подрібніть.

Висипте всі нарізані інгредієнти в салатницю, добавте майонез, сіль і ретельно перемішайте.

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Олів'є з креветками

Інгредієнти:

картопля – 4 шт;

морква – 2 шт;

мариновані огірки – 3 шт;

цибуля – 1 шт;

яйце – 4 шт;

креветки – 500 г;

майонез – 200 г;

сіль за смаком.


Олів'є з креветками

Рецепт приготування

Наріжте овочі, яйця і огірки невеликими кубиками і перекладіть в миску.

Подрібніть цибулю і додайте до нарізаних інгредієнтів.

Креветки опустіть в киплячу воду, потримайте кілька хвилин, потім очистіть, наріжте невеликими шматочками і також висипте в миску. Не забудьте залишити пару штук для прикраси салату.

Заправте салат майонезом, посоліть і прикрасьте креветками, зеленню і половинками яєць.

Теги: LifeStyle Новорічні свята Здоров'я Здорове харчування Рецепти
Джерело: 24 Канал
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