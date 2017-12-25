Як приготувати олів’є: 3 незвичних рецепти до новорічного столу
Так, ні для кого не новина, що олів’є вважають справді коронною стравою на святковому столі у новорічну ніч. Але спробуймо відійти від класики і приготувати салат з дещо іншими інгредієнтами.
В Cosmopolitan поділились цікавими рецептами, як приготувати не менш смачне олів’є з іншими складниками.
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Олів'є з червоною рибою та ікрою
Інгредієнти:
картопля – 4 шт;
морква – 2 шт;
маринований огірок – 2 шт;
цибуля – 1 шт;
консервований горошок – 1 банка;
яйця – 2 шт;
червона ікра – 2 ст. л.;
копчена риба (сьомга, лосось) – 200 г;
майонез – 200 г;
сіль за смаком;
Олів'є з червоною рибою та ікрою
Рецепт приготування
Наріжте невеликими кубиками відварену картоплю, яйця, моркву, а також огірки, цибулю і червону рибу. Викладіть все у велику миску.
Додайте в миску горошок, ікру, майонез, сіль за смаком і акуратно перемішайте.
Для прикраси салату можете використовувати зелень або ту ж ікру.
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Олів'є з ананасами і курячим філе
Інгредієнти:
картопля – 3 шт;
ананас – 250 г;
цибуля – 1/2 шт;
відварене куряче філе – 1 шт;
майонез – 200 г;
сіль за смаком.
Олів'є з ананасами і курячим філе
Рецепт приготування
Наріжте акуратно філе, цибулю і картоплю маленькими кубиками.
Очистіть ананас (якщо немає свіжого, можете використовувати консервований) і також подрібніть.
Висипте всі нарізані інгредієнти в салатницю, добавте майонез, сіль і ретельно перемішайте.
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Олів'є з креветками
Інгредієнти:
картопля – 4 шт;
морква – 2 шт;
мариновані огірки – 3 шт;
цибуля – 1 шт;
яйце – 4 шт;
креветки – 500 г;
майонез – 200 г;
сіль за смаком.
Олів'є з креветками
Рецепт приготування
Наріжте овочі, яйця і огірки невеликими кубиками і перекладіть в миску.
Подрібніть цибулю і додайте до нарізаних інгредієнтів.
Креветки опустіть в киплячу воду, потримайте кілька хвилин, потім очистіть, наріжте невеликими шматочками і також висипте в миску. Не забудьте залишити пару штук для прикраси салату.
Заправте салат майонезом, посоліть і прикрасьте креветками, зеленню і половинками яєць.