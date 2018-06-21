Як приготувати освіжаючий м'ятний чай: рецепт

М'ятний чай дуже популярний у країнах із сухим і спекотним кліматом, оскільки цей напій чудово втамовує спрагу та освіжає.

Рецепт холодного м’ятного чаю

Інгредієнти:

Корінь імбиру, приблизно 10 см

6 склянок води

6 пакетиків зеленого чаю

Півсклянки свіжої м’яти

1/3 – 1/2 склянки меду

1 – 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку

Лід

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Рецепт приготування холодного м’ятного чаю:

Імбир почистіть та поріжте на шматочки. З'єднайте імбир та 6 склянок води e середній каструлі та доведіть до кипіння. Після того, як вода закипить, зніміть каструлю з вогню і додайте чай і м'яту. Накрийте кришкою і дайте настоятися близько 15 хвилин.

Викиньте чайні пакети, м'яту та скибочки імбиру. Коли чай охолоне, поставте його у холодильник принаймні на 1 годину до повного охолодження.

Одразу перед подаванням додайте мед і лимонний сік. Розлийте у високі стакани, додайте лід та прикрасьте свіжою м’ятою.

Рецепт м’ятного чаю