Як приготувати шоколадно-бананове морозиво без молока: рецепт
Морозиво – найулюбленіший літній десерт і дорослих, і дітей. А якщо ви хвилюєтеся за свою фігуру – пропонуємо рецепт шоколадного морозива без молочних продуктів.
Рецепт шоколадно-бананового морозива
Інгредієнти:
3 стиглі банани
1/4 склянки какао порошку
2 ст. ложки кленового сиропу
1 ст. ложка води
щіпка солі (найкраще крупнозернистої)
1/4 склянки натертого чорного шоколаду
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Рецепт морозива
Рецепт приготування шоколадно-бананового морозива
Наріжте банани, помістіть їх у контейнери для заморожування і відправте у морозильну камеру на кілька годин або на всю ніч.
У кухонний комбайн додайте заморожені шматочки банану, какао-порошок, кленовий сироп, воду та сіль. Ретельно подрібніть інгредієнти протягом 3 хвилин, щоб утворилася однорідна маса. Додайте шоколадної стружки та ще раз усе добре збийте.
Перемістіть суміш у ємкість та відправте у морозилку ще на годину.
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