Як приготувати шоколадно-бананове морозиво без молока: рецепт

Морозиво – найулюбленіший літній десерт і дорослих, і дітей. А якщо ви хвилюєтеся за свою фігуру – пропонуємо рецепт шоколадного морозива без молочних продуктів.

Рецепт шоколадно-бананового морозива

Інгредієнти:

3 стиглі банани

1/4 склянки какао порошку

2 ст. ложки кленового сиропу

1 ст. ложка води

щіпка солі (найкраще крупнозернистої)

1/4 склянки натертого чорного шоколаду

Читайте також: Як приготувати тірамісу: покроковий рецепт у фото

Рецепт морозива

Рецепт приготування шоколадно-бананового морозива

Наріжте банани, помістіть їх у контейнери для заморожування і відправте у морозильну камеру на кілька годин або на всю ніч.

У кухонний комбайн додайте заморожені шматочки банану, какао-порошок, кленовий сироп, воду та сіль. Ретельно подрібніть інгредієнти протягом 3 хвилин, щоб утворилася однорідна маса. Додайте шоколадної стружки та ще раз усе добре збийте.

Перемістіть суміш у ємкість та відправте у морозилку ще на годину.

Дивіться відео, як приготувати шоколадно-бананове морозиво