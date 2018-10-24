Як приготувати шоколадну пасту: три смачні рецепти
Шоколадна паста – неймовірно смачний десерт, яким можна ласувати самостійно або ж додавати до інших десертів як кекси чи торти.
Читайте далі три рецепти смачної шоколадно пасти, яку можна приготувати дома.
Читайте також: Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
Шоколадна паста з молоком і какао
Інгредієнти:
600 г цукру;
3 столові ложки какао-порошку;
240 г борошна;
1 л молока;
200 г вершкового масла.
Рецепт приготування шоколадної пасти з молоком і какао
У каструлі змішайте цукор, какао-порошок і борошно. Помішуючи, акуратно і поступово влийте молоко.
Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Тоді зменшіть вогонь і варіть, поки маса не почне густіти. Потім готуйте ще 5-7 хвилин.
Постійно помішуйте пасту, аби не утворилися грудочки.
Зніміть каструлю з вогню і остудіть масу до кімнатної температури. Додайте розм'якшене масло і перемішайте до однорідної консистенції.
Таку пасту можна зберігати в холодильнику не довше тижня.
Дивіться відео, як приготувати шоколадну пасту для дітей:
Шоколадна паста з фундуком та вершками від Джеймі Олівера
Інгредієнти:
40 г очищеного фундуку;
100 г цукрової пудри;
450 г гіркого шоколаду (мінімум 70% какао);
225 мл вершків для збивання;
100 г вершкового масла;
Дрібка морської солі.
Рецепт приготування шоколадної пасти з фундуком та вершками від Джеймі Олівера
Злегка підсмажте горіхи, щоб вони стали рум’яними, а тоді повність остудіть їх.
Подрібніть в блендері остиглі горіхи і цукрову пудру до консистенції пасти. Розламайте шоколад і розтопіть на водяній бані.
Акуратно додайте в розтоплений шоколад вершки і масло та ретельно перемішайте. Потім додайте сіль і горіхову пасту, перемішайте до однорідної маси.
А цю пасту можна зберігати у холодильнику не довше двох тижнів.
Біла шоколадна паста з солоним арахісом
Інгредієнти:
100 г білого шоколаду;
300 г солоного смаженого арахісу;
1 чайна ложка екстракту ванілі або дрібка ваніліну.
Рецепт приготування пасти з білого шоколаду з солоним арахісом
Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Блендером збивайте горіхи, шоколад і ваніль, поки маса не стане однорідною.
Зберігайте пасту в холодильнику не довше двох тижнів.