Як приготувати шоколадну пасту: три смачні рецепти

Шоколадна паста – неймовірно смачний десерт, яким можна ласувати самостійно або ж додавати до інших десертів як кекси чи торти.

Читайте далі три рецепти смачної шоколадно пасти, яку можна приготувати дома.

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Шоколадна паста з молоком і какао

Інгредієнти:



600 г цукру;



3 столові ложки какао-порошку;



240 г борошна;



1 л молока;



200 г вершкового масла.

Рецепт приготування шоколадної пасти з молоком і какао

У каструлі змішайте цукор, какао-порошок і борошно. Помішуючи, акуратно і поступово влийте молоко.

Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Тоді зменшіть вогонь і варіть, поки маса не почне густіти. Потім готуйте ще 5-7 хвилин.

Постійно помішуйте пасту, аби не утворилися грудочки.

Зніміть каструлю з вогню і остудіть масу до кімнатної температури. Додайте розм'якшене масло і перемішайте до однорідної консистенції.

Таку пасту можна зберігати в холодильнику не довше тижня.

Дивіться відео, як приготувати шоколадну пасту для дітей:

Шоколадна паста з фундуком та вершками від Джеймі Олівера

Інгредієнти:



40 г очищеного фундуку;



100 г цукрової пудри;



450 г гіркого шоколаду (мінімум 70% какао);



225 мл вершків для збивання;



100 г вершкового масла;



Дрібка морської солі.

Рецепт приготування шоколадної пасти з фундуком та вершками від Джеймі Олівера

Злегка підсмажте горіхи, щоб вони стали рум’яними, а тоді повність остудіть їх.

Подрібніть в блендері остиглі горіхи і цукрову пудру до консистенції пасти. Розламайте шоколад і розтопіть на водяній бані.

Акуратно додайте в розтоплений шоколад вершки і масло та ретельно перемішайте. Потім додайте сіль і горіхову пасту, перемішайте до однорідної маси.

А цю пасту можна зберігати у холодильнику не довше двох тижнів.

Біла шоколадна паста з солоним арахісом

Інгредієнти:



100 г білого шоколаду;



300 г солоного смаженого арахісу;



1 чайна ложка екстракту ванілі або дрібка ваніліну.

Рецепт приготування пасти з білого шоколаду з солоним арахісом

Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Блендером збивайте горіхи, шоколад і ваніль, поки маса не стане однорідною.

Зберігайте пасту в холодильнику не довше двох тижнів.



