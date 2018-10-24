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      Як приготувати шоколадну пасту: три смачні рецепти

      642 Читать новость на русском
      Рецепт приготування шоколадної пасти
      Рецепт приготування шоколадної пасти / bibermint.com

      Шоколадна паста – неймовірно смачний десерт, яким можна ласувати самостійно або ж додавати до інших десертів як кекси чи торти.

      Читайте далі три рецепти смачної шоколадно пасти, яку можна приготувати дома.

      Читайте також: Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв

      Шоколадна паста з молоком і какао

      Інгредієнти:

      600 г цукру;

      3 столові ложки какао-порошку;

      240 г борошна;

      1 л молока;

      200 г вершкового масла.

      Рецепт приготування шоколадної пасти з молоком і какао

      У каструлі змішайте цукор, какао-порошок і борошно. Помішуючи, акуратно і поступово влийте молоко.

      Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть масу до кипіння. Тоді зменшіть вогонь і варіть, поки маса не почне густіти. Потім готуйте ще 5-7 хвилин.

      Постійно помішуйте пасту, аби не утворилися грудочки.

      Зніміть каструлю з вогню і остудіть масу до кімнатної температури. Додайте розм'якшене масло і перемішайте до однорідної консистенції.

      Таку пасту можна зберігати в холодильнику не довше тижня.

      Дивіться відео, як приготувати шоколадну пасту для дітей:

      Шоколадна паста з фундуком та вершками від Джеймі Олівера

      Інгредієнти:

      40 г очищеного фундуку;

      100 г цукрової пудри;

      450 г гіркого шоколаду (мінімум 70% какао);

      225 мл вершків для збивання;

      100 г вершкового масла;

      Дрібка морської солі.

      Рецепт приготування шоколадної пасти з фундуком та вершками від Джеймі Олівера

      Злегка підсмажте горіхи, щоб вони стали рум’яними, а тоді повність остудіть їх.

      Подрібніть в блендері остиглі горіхи і цукрову пудру до консистенції пасти. Розламайте шоколад і розтопіть на водяній бані.

      Акуратно додайте в розтоплений шоколад вершки і масло та ретельно перемішайте. Потім додайте сіль і горіхову пасту, перемішайте до однорідної маси.

      А цю пасту можна зберігати у холодильнику не довше двох тижнів.

      Біла шоколадна паста з солоним арахісом

      Інгредієнти:

      100 г білого шоколаду;

      300 г солоного смаженого арахісу;

      1 чайна ложка екстракту ванілі або дрібка ваніліну.

      Рецепт приготування пасти з білого шоколаду з солоним арахісом

      Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Блендером збивайте горіхи, шоколад і ваніль, поки маса не стане однорідною.

      Зберігайте пасту в холодильнику не довше двох тижнів.

       

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
      Джерело: lifehacker
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