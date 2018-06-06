Смачне варення з черешні: 3 простих рецепта приготування

Варення з черешні (особливо взимку) – це неймовірно смачний десерт! Його можна подавати як окрему страву, або ж використовувати в якості начинки для різної випічки. Обов'язково спробуйте ці рецепти варення з черешні і ваша зима одразу стане смачнішою!

Рецепти варення з черешень можуть бути різними – з кісточками, без, з лимоном і навіть з алкоголем! Але в будь-якому випадку варення з черешні містить в собі багато вітамінів та корисних речовин, які необхідні організму в період лютих зимових морозів. Тож не ігноруйте цей смачний десерт, який до того ж – дуже легко приготувати!

Читайте також: Варення з полуниці: рецепти ароматного десерту – традиційний, з перцем чилі та м'ятою

Рецепт варення з черешень без кісточок



Рецепт варення з черешень без кісточок

Складові:

Черешні – 1 кг;

Вода – 200 мл;

Цукор – 1,2 кг.

Рецепт приготування варення з черешень без кісточок:

1. Насипте цукор в суху каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння, періодично помішуючи.

2. Коли цукор розчиниться, додайте ягоди.

3. Після того, як варення з черешні закипить, відразу ж зніміть його з плити і дайте настоятися дванадцять годин.

4. Після закінчення часу знову поставте на вогонь варення, доведіть до кипіння, а потім охолодіть до кімнатної температури.

5. Повторіть попередній крок 3-5 разів до бажаної консистенції.

6. Готове варення розлийте в стерилізовані банки і закатайте їх.

Читайте також: Малинове варення: рецепт легкого приготування

Рецепт варення з черешень з кісточками



Рецепт варення з черешень з кісточками

Складові:

Черешні – 1 кг;

Цукор – 1 кг;

1 стакан води;

Ванільний цукор – 5 грам;

Лимонна кислота – 1 грам.

Рецепт приготування варення з черешень з кісточками:

1. Очистіть черешні від плодоніжок і промийте ягоди, дайте воді стекти і викладіть черешні в емальовану каструлю.

2. Залийте ягоди киплячим цукровим сиропом і варіть у два підходи з перервою між варінням по 5 годин.

3. Під кінець другої варіння додайте у варення лимонну кислоту і ванільний цукор.

4. Поки варення ще гаряче, розфасуйте його в сухі стерильні банки, накрийте кришками і закатайте.

Читайте також: Варення зі слив: рецепти приготування з шоколадом, горіхами та вином

Рецепт варення з черешень і з лимоном



Рецепт варення з черешень і з лимоном

Складові:

Білі черешні – 1 кг;

Цукор – 1 кг;

Вода – 250 мл;

1 лимон;

Коньяк – 100 мл.

Читайте також: Джем з грейпфруту і чилі: оригінальний рецепт

Рецепт приготування варення з черешень і з лимоном:

1. Вимийте і обсушіть ягоди, видаліть кісточки. Покладіть черешні в миску і скропіть їх коньяком. Залиште настоюватися на 1 годину.

2. Залийте цукор водою і зваріть сироп. У киплячий сироп додайте ягоди, проваріть 1 хвилину і потім зніміть з вогню. Залиште на 24 години настоюватися.

3. Поставте варення на вогонь і доведіть його до кипіння. Додайте нарізаний скибочками лимон і варіть близько 5 хвилин. Знову залиште настоюватися на 24 години.

4. Поставте варення на вогонь і проваріть 15 хвилин постійно помішуючи. Розлийте по стерилізованих банках і закатайте.

Отримай більше натхнення у нашому Instagram