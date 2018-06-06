Смачне варення з черешні: 3 простих рецепта приготування
Варення з черешні (особливо взимку) – це неймовірно смачний десерт! Його можна подавати як окрему страву, або ж використовувати в якості начинки для різної випічки. Обов'язково спробуйте ці рецепти варення з черешні і ваша зима одразу стане смачнішою!
Рецепти варення з черешень можуть бути різними – з кісточками, без, з лимоном і навіть з алкоголем! Але в будь-якому випадку варення з черешні містить в собі багато вітамінів та корисних речовин, які необхідні організму в період лютих зимових морозів. Тож не ігноруйте цей смачний десерт, який до того ж – дуже легко приготувати!
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Рецепт варення з черешень без кісточок
Рецепт варення з черешень без кісточок
Складові:
Черешні – 1 кг;
Вода – 200 мл;
Цукор – 1,2 кг.
Рецепт приготування варення з черешень без кісточок:
1. Насипте цукор в суху каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння, періодично помішуючи.
2. Коли цукор розчиниться, додайте ягоди.
3. Після того, як варення з черешні закипить, відразу ж зніміть його з плити і дайте настоятися дванадцять годин.
4. Після закінчення часу знову поставте на вогонь варення, доведіть до кипіння, а потім охолодіть до кімнатної температури.
5. Повторіть попередній крок 3-5 разів до бажаної консистенції.
6. Готове варення розлийте в стерилізовані банки і закатайте їх.
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Рецепт варення з черешень з кісточками
Рецепт варення з черешень з кісточками
Складові:
Черешні – 1 кг;
Цукор – 1 кг;
1 стакан води;
Ванільний цукор – 5 грам;
Лимонна кислота – 1 грам.
Рецепт приготування варення з черешень з кісточками:
1. Очистіть черешні від плодоніжок і промийте ягоди, дайте воді стекти і викладіть черешні в емальовану каструлю.
2. Залийте ягоди киплячим цукровим сиропом і варіть у два підходи з перервою між варінням по 5 годин.
3. Під кінець другої варіння додайте у варення лимонну кислоту і ванільний цукор.
4. Поки варення ще гаряче, розфасуйте його в сухі стерильні банки, накрийте кришками і закатайте.
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Рецепт варення з черешень і з лимоном
Рецепт варення з черешень і з лимоном
Складові:
Білі черешні – 1 кг;
Цукор – 1 кг;
Вода – 250 мл;
1 лимон;
Коньяк – 100 мл.
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Рецепт приготування варення з черешень і з лимоном:
1. Вимийте і обсушіть ягоди, видаліть кісточки. Покладіть черешні в миску і скропіть їх коньяком. Залиште настоюватися на 1 годину.
2. Залийте цукор водою і зваріть сироп. У киплячий сироп додайте ягоди, проваріть 1 хвилину і потім зніміть з вогню. Залиште на 24 години настоюватися.
3. Поставте варення на вогонь і доведіть його до кипіння. Додайте нарізаний скибочками лимон і варіть близько 5 хвилин. Знову залиште настоюватися на 24 години.
4. Поставте варення на вогонь і проваріть 15 хвилин постійно помішуючи. Розлийте по стерилізованих банках і закатайте.
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