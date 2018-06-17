Як приготувати смачний пиріг з вишнею: простий рецепт випічки

Запашна солодка випічка – ця страва є улюбленою для ласунів. Серед великого розмаїття рецептів чільне місце займає пиріг з вишні, який посмакує як дітям, так і дорослим.

Навіть у спекотні дні хочеться з'їсти чогось солодкого. Особливо, дітям. Тому господині намагаються здивувати своїх рідних запашною випічкою з сезонними ягодами чи фруктами, шукаючи найнезвичніші рецепти. Ідеально до сімейного застілля підійде запашний пиріг з вишнею, який зможе приготувати навіть дебютант у випічці.

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Інгредієнти: 1 яйце, 200 г цукру, 250 г кефіру, 1 ч.л. соди, 400 г борошна пшеничного, 700 г вишень, цукрова пудра, ванілін.

Як приготувати пиріг з вишнею:

Спершу очистіть вишні від кісточок. Помістіть їх в сито, щоб начинка пирога не була надмірно вогкою.

Для приготування тіста розітріть яйце із цукром. Потрібно це робити до побіління кольору. В окремій посудині змішайте кефір з содою до повного розчинення порошку. Після цього додайте суміш до яйця і добре перемішайте.

За словами кулінарних блогерів, будь-яке тісто гармонійно поєднується з ванільним цукром. Тому вони радять додати до отриманої маси чверть чайної ложки ваніліну, після чого поступово всипати борошно. Тісто ретельно перемішайте до однорідної маси.

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У змащену маслом форму вилийте все тісто і рівномірно розприділіть його. Зазначимо, що інгредієнти рецепту розраховані на посудину для запікання діаметром 28 – 30 см. Викладіть вишні на тісто та акуратно ложкою чи пальцем занурте їх всередину пирога. Випікайте все при температурі 180 градусів упродовж 40 хвилин. Після охолодження посипте пиріг цукровою пудрою.