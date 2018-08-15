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Як приготувати смачну каву вдома: головні секрети

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Як приготувати смачну каву вдома
Як приготувати смачну каву вдома / offeecorner.com

Часто приготовлена дома кава не така смачна, як у кав'ярні. Тому ми з'ясували, як вибрати якісну каву і правильно заварити напій у домашніх умовах, щоб він не втратив ні краплі смаку і аромату.

В інтерв’ю 24 каналу співзасновник бренду Veterano Coffee Володимир Шевченко розкрив секрети приготування хорошої кави вдома.

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Місце покупки кави

За його словами, потрібно відійти від покупки кави у супермаркетах. Купувати її краще у локальних обсмажувальників, зараз їх – маса.

Ретельний опис кави

Потрібно уважно дивитися на упаковку кави – там має бути опис тої кави, яку ми будемо пити.

Країна походження, дата обсмаження, висота зростання, сорт кави, ступінь обсмажування, обсмажування під певний метод обсмаження і смаковий профіль – все це повинно бути написано. Коли на упаковці просто пишуть "100% арабіка" – це погано,
– сказав він.

Читайте опис, який вказаний на упаковці кави

Дата обсмажування

Потрібно звернути увагу на дату обсмажування. Ідеально, коли цей термін – не більше місяця. 

Кава постійно дегазується – виділяє вуглекислий газ. Зворотний клапан на упаковці випускає цей вуглекислий газ і не дає потрапляти всередину повітрю, щоб окислення кави було не таким інтенсивним. Але все одно вуглекислий газ випаровується, забираючи з собою всі молекули смаку і аромату,
– наголосив експерт.

Запивайте каву водою

Також, за його словами, каву потрібно запивати водою. "Перед вживанням кави – щоб обмити смакові рецептори і краще розкрився смак кави. Це – особливо актуально для курців. Після вживання кави – щоб поповнити баланс рідини в організмі", – пояснив Шевченко.

Володимир Шевченко розповів, як приготувати хорошу каву вдома / Фото: 24 канал

Подбайте про пристрої для заварювання кави

Крім того, важливо купити додому якісь пристрої для заварювання кави. Як мінімум – турку. "Відмовитися від автоматичних кнопкових кавоварок – коли натиснув кнопочку – і тобі нібито видало еспресо. Ручним методом заварювання ти отримаєш набагато якісніший напій, ніж у цих машинках. Вони виправдані тільки якщо людина тащиться від капучино, але не має можливості обзавестись професійними пристроями для його приготування. Якщо п'єш чорну каву – є безліч способів зварити вдома смачну каву без них. Найпростіше – це турка і гейзер", – розказав він.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути

 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Food and Drinks Рецепти напоїв – рецепти приготування літніх напоїв
Джерело: 24 канал
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