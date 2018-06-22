Як приготувати запашні вареники з полуницею: рецепт страви
Вареники – універсальна страва, яка може бути як соленою, так і солодкою. Звісно, десерт більше смакуватиме дітям, тому господині часто роблять їх з незвичними начинками.
Вареники з ягодами – оригінальна страва, яка відмінно смакує влітку. Для начинки обирають як варення, так і свіжі плоди. Блогери ж запропонували українкам приготувати запашні вареники з полуницею, рецепт яких простий та доступний.
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Вареники з полуницею: рецепт
Інгредієнти: 300 г борошна, 2 яйця, щіпка солі, 150 мл води, 400 г свіжої полуниці, 100 г цукру, 1 ч. л. крохмалю.
Як приготувати вареники з полуницею
Перед початком замішування тіста просійте борошно. У мисці змішайте яйця, воду та сіль. Після цього влийте все в борошно та замісіть тісто, щоб воно було еластичним та ледь прилипало до руки. В разі потреби додайте трішки більше борошна, аніж зазначено в рецепті.
Накрийте тісто рушником та почніть готувати начинку. Помийте та очистіть свіжу полуницю від листочків. Якщо ягода велика – подрібніть її на 2 – 4 частинки. В окремій посудині змішайте крохмаль та цукор.
Із тіста зробіть невеликі коржики, як для вареників. Покладіть кілька полуниць на тісто та посипте їх сумішшю крохмалю та цукру. Зліпіть вареники. Відварюйте десерт в окропі впродовж 5 – 7 хвилин, поки тісто не стане м'яким.
Варто зазначити, що крохмаль – обов'язковий інгредієнт страви, адже без нього начинка буде мати сік полуниці, через що в процесі варіння вареник може розліпитись.