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      Як приготувати запечену курячу грудку з броколі: рецепт запашної страви

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      Куряче філе запечене з броколі
      Куряче філе запечене з броколі / happyhealthymama.com

      Запечене куряче філе з броколі може стати чудовою альтернативою, якщо всі звичні страви з м'яса набридли одноманітністю. Найкраще страва смакуватиме з рисом.

      Кожна господиня до традиційного рецепта додає свої улюблені компоненти, відтак у мережі є чимало прикладів, як замаринувати куряче філе перед приготуванням. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поділитись одним із них. 

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      Як запекти куряче філе з броколі: рецепт

      Інгредієнти:
      1 куряче філе;
      300 г броколі;
      150 мл йогурту;
      1 ст. л. соєвого соусу;
      1 ст. л. лимонного соку;
      2 ст. л. олії;
      спеції, імбир, перець чилі. 

      Розпочніть приготування страви з маринаду. Для цього в посудині змішайте олію, потерту скибочку імбирe, подрібнений перець чилі (третину від невеликого стручка), соєвий соус та лимонний сік. До рідини додайте дрібку солі та перцю. Все ретельно перемішайте.

      Помите та порізане кубиками куряче філе замочіть в маринаді на 15 хвилин. Після цього м'ясо викладіть на фольгу. залийте його маринадом, поверх якого шматками викладіть броколі.

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      Випікайте все упродовж 20 хвилин при 180 градусах. За 5 хвилин до готовності розкрийте фольгу, щоб шматочки курячого філе стали рум'яними. Варто зазначити, що чимало блогерів рекомендують не нарізати куряче філе, а запікати грудкою. В будь-якому разі страва неодмінно посмакує навіть вибагливим гурманам. 

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
      Джерело: 24 Канал
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