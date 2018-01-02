Як приховати втому за допомогою макіяжу: 6 секретів

Якщо ви цілу ніч відривалися на гучній вечірці, то скоріше за все, це буде помітно на вашому обличчі: млявий колір обличчя та темні круги під очима.

Проте є кілька секретів, як за допомогою макіяжу приховати наслідки безсонної ночі, пише byrdie.

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Позбутися набряку

Якщо ви довго відсипалися після вечірки, то у результаті отримаєте набрякле обличчя. За словами голови Інституту здоров'я в клініці Клівленда Майкла Ройза, ця тимчасова набряклість – це рідина і вона б поширилася тілом, якби ви добре виспалися.

Щоб система запрацювала, слід зробити собі масаж обличчя. Почніть проводити безіменними пальцями з внутрішніх куточків очей до скронь, у такий спосіб ви допоможете розігнати рідина. Робіть це дуже акуратно та ніжно, оскільки шкіра під очима дуже чутлива. Використовуйте заспокійливу олійку або сироватку, яка знімає набряк.

Візажист Ліза Елдрідж також радить заморозити зелений чай в лотках для льоду, а потім використовувати кубики, проводячи ними під очима. Так ви допоможете шкірі охолонути та розслабитися, а кофеїн в чаї допоможе стимулювати шкіру.

Прибрати темні кола

Як і з набряклістю під очима, темні кола виникають через накопичення рідини.

Експерти рекомендують купити хороший крем для шкіри під очима. Крем, у складі якого буде кофеїн, посилить кровообіг та звузить кровоносні судини, а ретиноєва кислота зменшить набряк і запалення.

Додати пружності

Коли ви втомилися, то шкіра може виглядати не такою еластичною. Це тому, що організм не мав можливості поповнити запаси колагену. У такому випадку у ваш догляд повинен входити ультра-зволожуючий засіб. Шукайте креми або сироватки, що містять гіалуронову кислоту або олії, багаті вітамінами А, С і Е.

Додати сяйва

Як розповідає професор медицини в клініці Майо Аміта Суду, брак сну і хронічний стрес можуть спровокувати скорочення вироблення меланіну в організмі, і тоді ваша шкіра може виглядати тьмяною та втомленою. Відпочинок – це, звичайно, найкращий засіб, а тимчасовий ефект зробить праймер, який додає сяйва.

Освіжити колір

Нанесіть рум'янець, який зробить ваші щоки рожевими і сяючими. Такий трюк оживить стомлене обличчя. Завершіть макіяж за допомогою туші і невеликої кількості консилера під очі.

Енергія ззовні

Якщо вас чекає насичений день після недосипу, не налягайте на каву. "Жадібне споживання кофеїну – це тимчасове рішення", – зазначає фахівець зі сну доктор Стенлі.

"Якщо ви п'єте занадто багато кави, вона фактично стає заспокійливим, це дасть вам поштовх, але пізніше буде мати зворотний ефект", – пояснює він. Замість цього пийте велику кількість води і трав'яні чаї, наприклад, з м'яти чи женьшеню.