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Як прикордонники з розфарбованими обличчями зустрічали у Києві "Реал" та "Ліверпуль": фото

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Гравці іспанського "Реалу" та англійського "Ліверпуля" прибули до Києва для участі у фіналі Ліги чемпіонів. У аеропорті їх зустрічали українські прикордонники, обличчя яких були розфарбовані у клубні кольори.

Увечері 24 травня червоно-білий "Ліверпуль" прибув до аеропорту "Київ" імені Сікорського (Жуляни), а синьо-біло-золотий "Реал Мадрид" – у "Бориспіль".

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Ідея кольорового вітання "Shocking Welcome" розроблена та втілена спеціально з нагоди фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА у Києві. Українські майстри нанесли малюнки на обличчя співробітників Держприкордонслужби в кольоровій гамі емблем футбольних клубів, що гратимуть у цьогорічному фіналі.

Коментуючи ідею проведення акції, автор проекту "Shocking Welcome" Генадій Курочка зазначив: "Окрім демонстрації української гостинності з перших хвилин перебування у Києві, проект "Shocking Welcome" покликаний вирішити ще одну важливу задачу. Оскільки Україна ще не є частиною Шенгенської зони ЄС, ретельний паспортний контроль по прильоту в Київ може створити певні незручності для деяких європейських футбольних вболівальників. Ми переконані, що Державна прикордонна служба зробить все можливе, щоб мінімізувати цю незручність. Водночас, якщо певні затримки все-таки виникнуть, ми сподіваємось, що завдяки проекту "Shocking Welcome" вони не вплинуть на позитивний настрій гостей фіналу Ліги Чемпіонів".

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У рамках акції "Shocking Welcome" так само зустрічатимуть вболівальників у міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни), для чого розмалюють обличчя близько 80 прикордонників. У залах прибуття терміналів аеропортів обладнають місця для селфі, де всі охочі зможуть зробити фото зі співробітником ДПСУ.

Теги: Новини спорту Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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