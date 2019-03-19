День народження – дуже важливе свято в житті кожного. Будь-яка деталь важлива, саме тому варто подбати про те, як прикрасити свою оселю та обрати наповнення для святкового столу. Ви можете скористатись послугами декораторів, або ж прикрасити будинок до дня народження своїми руками.

Якщо ви вирішили прикрасити будинок до дня народження самотужки, то вам варто пам'ятати, що усі прикраси мають відповідати характеру іменинника.

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Як прикрасити будинок до дня народження своїми руками

Відтак, для дитини гарним варіантом будуть яскраві кольори та різноманітні кульки. Це і різні іграшки, прапорці, гірлянди, розтяжки, фігурки янголят і тварин, яскраві кульки, кольорові картинки улюблених казкових персонажів і навіть солодкі їстівні прикраси.



Як прикрасити будинок до дня народження: прості поради

Дорослий день народження, як правило, має на увазі створення більш спокійної та витриманої атмосфери.

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Однак бувають й винятки з правил. У будь-якому з випадків, буде цілком доречною композиція з кульок у вигляді цифри, відповідно до віку іменинника.

Повітряні і гелієві кульки, безсумнівно, є головним і найпоширенішим способом прикраси. Якщо ви хочете спростити завдання, то можете запросити фахівця, який професійно, легко і швидко прикрасить ваш будинок саме так, як ви того захочете. Крім цього, ви можете замовити у нього доставку різноманітних фігур з повітряних кульок: квітів, цифр, ляльок, машинок, персонажів мультфільмів і ще багато всяких різних подібних штучок.

Якщо ж ви вирішили зайнятися декором самостійно, то вам знадобиться невеликий ручний насос для наповнення кульок повітрям. Так ви зможете значно прискорити процес надування куль. З них можна створити красиві гірлянди, поєднуючи різні кольори. В інтернеті існує багато відео про те, як можна самостійно скласти з куль всякі фігури. Навчитися цьому досить легко. Вмикайте творчу уяву і творіть.

Для того щоб атмосфера свята тривала якомога довше, стіни та вікна можна прикрасити електричними гірляндами.



Створення такої фотозони не вимагає особливих зусиль

Як прикрасити святковий стіл до дня народження

Важливим атрибутом дня народження є святковий стіл. До його оформлення варто підійти з усією серйозністю. Замовити попередньо кенді-бар із тортом – гарна ідея.



Святковий торт – обов'язковий атрибут дня народження/ фото: @bilkashop

Якщо ви плануєте святкування у конкретному стилі, то ось вам кілька фото для натхнення.



Паперові об'ємні квіти – для маленької принцеси чи вишуканої леді



Ось так може виглядати ваш святковий стіл

Прикрасити дім чи святковий стіл своїми руками – насправді простіше, ніж здається. Вам потрібно лише трохи зайвого часу та фантазії.