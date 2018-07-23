Як прикрасити хвіст хустинкою: 12 ідей для натхнення
Один з найяскравіших трендів 2018 року – шовкова хустка, яка прикрашає вашу зачіску. Її можна пов'язати на хвіст, косу чи пучок – будь-який варіант виглядатиме жіночно та романтично.
Модні експерти радять звертати увагу на хустинки з цікавими принтами, зокрема, анімалістичними орнаментами.
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Варіантів літньої зачіски з хустинкою може бути безліч, дивіться далі нашу добірку та отримуйте натхнення на стильні експерименти.
Джерело: 24 Канал
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