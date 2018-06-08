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"Як приручити дракона 3": мережу підкорює перший трейлер мультфільму

203 Читать новость на русском
Як приручити дракона 3: відео трейлеру
Як приручити дракона 3: відео трейлеру / Фото з вільних джерел

Довгоочікуваний трейлер третьої частини популярного мультфільму "Як приручити дракона" вже з'явився у мережі. Сюжет кіноновинки вразив прихильників романтичною історією та бойовими пригодами головних героїв.

Кіностудія DreamWorks Animation перевершила всі можливі очікування від трилогії "Як приручити дракона". Мережу приголомшив дебютний трейлер останньої частини серії мультфільмів. 

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Згідно з першим анонсом, вже дорослий Гикавка та його дракон Беззубик стають вождями свого острову. Чарівна та войовнича Астрід допомагає чоловіку керувати та приймати правильні рішення. І, здавалося б, життя на острові налагодилось, поки головні герої не наткнулись на білого дракона з роду "Нічної фурії". Беззубик, який вважався останнім драконом цього виду, з перших хвилин закохується у "білявку" та намагається підкорити її серце.

Поряд із романтичною історією острів опиняється під загрозою знищення. Тому головні герої повинні здолати ворогів та пройти чималі труднощі у відносинах. 

Відомо, що прем'єра мульфільму "Як приручити дракона 3" запланована на лютий 2019 року. 

Мультфільм Як приручити дракона 3 – трейлер 2018 – дивитися відео:

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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