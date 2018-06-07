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Як прискорити метаболізм вранці: 3 поради

2512 Читать новость на русском
Як прискорити метаболізм
Як прискорити метаболізм / life.pravda.com.ua

Правильний обмін речовин потрібен не тільки для того, щоб схуднути, але для підтримки міцного здоров'я та хорошого самопочуття.

Щоб посприяти прискоренню метаболізму, достатньо дотримуватись кількох простих порад, передає Сosmo.

Дієтологи рекомендують вранці пити воду з лимоном. Склянка теплої води з цитрусовим фруктом підготує вранці шлунок до травлення і добре очистить організм.

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Робіть вправи, зокрема піднімайте гантелі. Це розбудить організм після сну і приведе м'язи в тонус.

Їжте на сніданок яйця. Їхні жирні кислоти дуже корисні для здоров'я серцево-судинної системи. Також рекомендують вранці їсти яблука і груші, які знижують рівень холестерину у крові та прискорюють обмін речовин.

А ще споживайте грейпфрути. Ці фрукти багаті на клітковину, фолієву кислоту і тіамін. Корисні компоненти грейпфрута запобігають діабету, борються з резистентним жиром і покращують травлення.

via GIPHY

Що таке метаболізм або обмін речовин? Це сукупність хімічних реакцій, що відбуваються в організмі людини. Метаболізм поділяється на дві гілки: катаболізм (енергетичний обмін), що включає реакції розщеплення складних органічних речовин до простіших, яке супроводжується їх окисненням і виділенням корисної енергії, та анаболізм (пластичний обмін) — реакції синтезу необхідних клітині речовин, у яких енергія, отримана у катаболічних реакціях, використовується.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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