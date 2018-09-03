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Як притупити фізичний біль: несподіваний спосіб

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Як притупити фізичний біль
Як притупити фізичний біль / zsz.pp.ua

В результаті незвичного експерименту дослідники з'ясували, як можна позбутись незначного фізичного болю.

Дослід проводили американські вчені з Колорадського університету в Боулдері і Хайфського університету, результати опубліковані у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

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В експерименті взяли участь 22 гетеросексуальні пари у віці від 23 до 32 років. Закохані просто сиділи поруч, перебували у різних кімнатах або трималися за руки. Весь цей час науковці стежили за мозковою активністю партнерів.

На наступному етапі ті ж завдання виконувалися з однією зміною – на руку жінки впливали нагріванням, яке викликало легкий фізичний біль.

Тримання за руки дає партнерам відчуття безпеки

Тримання за руки дає партнерам відчуття безпеки

З'ясувалось, що коли партнери трималися за руки, синхронізація їх мозкових хвиль досягала максимуму.

При цьому больові відчуття у руці жінки притуплялися. На думку вчених, це зумовлено тим, що у мить дотику партнера людина відчуває себе безпечніше.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Психологія Лікування Поради
Джерело: 24 Канал
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