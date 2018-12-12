Як притупити відчуття голоду: цікаві способи

Бути в формі – це не лише модно, а й корисно. Та голодування може принести негативні наслідки для організму.

Тому, щоб відмовитися від голодування, необхідно притупити почуття голоду, пише tocka.net.

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Ось кілька цікавих способів

1. Багаторазове харчування

Спробуйте їсти невеликими порціями, це допоможе перебити апетит – до 5-6 разів на день. Відчуття насичення приходить, а шлунок не розтягується.

2. Обирайте невеликий посуд

Цей психологічний маневр полягає у тому, щоб мозок почав думати, що маленькою порцією їжі (маленька тарілка повністю заповнена) людина насититься.

3. Перед сном випийте несолодкий напій

Це може бути чай, узвар, трав’яний відвар або ж просто звичайна вода. І додайте до цього напою лимонний сік.

4. Використовуйте правильні кольори

Оранжевий і червоний розпалюють апетит, а зелений й блакитний притуплюють його. Тому врахуйте це при плануванні дизайну кімнат.



Зелений й блакитний кольори притуплюють апетит

5. Обирайте правильні запахи

Так, деякі запахи і справді можуть обдурити апетит. Це, зокрема, кориця, ваніль, кава.

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