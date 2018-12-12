18:03
12 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової
      Вєсті Кремля
      23:20, 11 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, 11 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Як притупити відчуття голоду: цікаві способи

      793 Читать новость на русском
      Як притупити почуття голоду
      Як притупити почуття голоду / metro.co.uk

      Бути в формі – це не лише модно, а й корисно. Та голодування може принести негативні наслідки для організму.

      Тому, щоб відмовитися від голодування, необхідно притупити почуття голоду, пише tocka.net.

      Читайте також: Популярний напій може захистити мозок від старіння

      Ось кілька цікавих способів

      1. Багаторазове харчування

      Спробуйте їсти невеликими порціями, це допоможе перебити апетит – до 5-6 разів на день. Відчуття насичення приходить, а шлунок не розтягується.

      via GIPHY

      2. Обирайте невеликий посуд

      Цей психологічний маневр полягає у тому, щоб мозок почав думати, що маленькою порцією їжі (маленька тарілка повністю заповнена) людина насититься.

      3. Перед сном випийте несолодкий напій

      Це може бути чай, узвар, трав’яний відвар або ж просто звичайна вода. І додайте до цього напою лимонний сік.

      4. Використовуйте правильні кольори

      Оранжевий і червоний розпалюють апетит, а зелений й блакитний притуплюють його. Тому врахуйте це при плануванні дизайну кімнат.

      Зелений й блакитний кольори притуплюють апетит
       Зелений й блакитний кольори притуплюють апетит

      5. Обирайте правильні запахи

      Так, деякі запахи і справді можуть обдурити апетит. Це, зокрема, кориця, ваніль, кава.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хіматака у Сирії, вибухи у церквах Індонезії та Керченська бійня: криваві трагедії 2018 року
      сьогодні , 18:00 Хіматака у Сирії, вибухи у церквах Індонезії та Керченська бійня: криваві трагедії 2018 року
      Ірина Вихрущ 10
      Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      сьогодні , 17:10 Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      Блог Соцмережі 485
      Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      сьогодні , 15:04 Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      Блог Соцмережі 857
      Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      сьогодні , 13:33 Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      Дід Панас 1245
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сьогодні , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 1052
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук