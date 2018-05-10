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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як привчити дітей до здорового харчування: дієві поради

2160 Читать новость на русском
Здорове харчування і діти
Здорове харчування і діти / Unsplash

Наші харчові звички – це результат навчання, а тому кожну дитину можна заохотити не лише їсти здорову їжу, а робити це з задоволенням.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Поради для батьків, які допоможуть заохотити дітей їсти здоровіше, склала біолог Дарія Прокопик. Вона перш за все рекомендує батькам бути прикладом для дітей і самим харчуватися правильно.

Привчайте дітей до різних смаків

Для того, щоб звикнути до нових продуктів, дітям інколи потрібно скуштувати їх 7 – 12 разів. Не варто змушувати дітей їсти овочі. Достатньо того, щоб вони завжди були доступними, і діти бачили, що ви самі це їсте. Рано чи пізно цікавість візьме гору, і дитина спробує, а потім звикне до повноцінного раціону.

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Також не варто маскувати овочі – діти мають їсти корисні продукти свідомо. Не поєднуйте в одній страві улюблені та нові компоненти – інакше нове дитина не їстиме.

Їжте разом та без телевізора

Діти, які харчуються разом зі своєю сім'єю, як правило, їдять більш здорову їжу. Вони менш схильні голодувати та навпаки, мають менші ризики набрати зайву вагу.

Важливо також навчати дитину їсти у відповідному середовищі. Наприклад, діти, які їдять перед телевізором, схильні до вибору менш безпечних та корисних продуктів. Дослідження вказують, що саме ця звичка може привести до переїдання та підвищеного ризику ожиріння у дітей.

Встановіть регулярний режим харчування

Це стосується як сніданку, обіду та вечері, так і проміжних перекусів. Режим харчування повинен стати рутинним для вашої дитини.

Не використовуйте їжу як нагороду чи покарання

Не "розплачуватись" морозивом за спожиту броколі. Такі хабарі не сприяють здоровим харчовим звичкам.

Слідкуйте, щоб дитина пила достатньо води

Кількість води, яку має споживати дитина протягом дня, залежить від багатьох факторів. Загалом, діти від 1 до 4 років мають випивати до 4 склянок води, до 8 років – 5 склянок, до 13 – 8 склянок, після 14 до 11 склянок.

Денну норму води дитина може отримати не тільки споживаючи воду, але і з харчових продуктів.

При цьому запивати їжу можна і треба. Вживання води під час їжі допомагає травленню і запобігає зневодненню та закрепам.

Обмежте шкідливу їжу

Це стосується солодощів, чипсів, солодких газованих напоїв та інших продуктів, бідних на поживні речовини та з високим рівнем калорійності. Крім порожніх калорій, вони містять ароматизатори, що привчають дітей до сильних штучних смаків. У порівнянні з ними, звичайна та корисна їжа вже не так смакуватиме.

Альтернативними солодощами можуть стати свіжі та сухі фрукти, десерти на основі горіхів, сиру, несолодкі йогурти, узвари та смузі.

 

Теги: Діти Здоров'я Здорове харчування Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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