Як привчити дитину до здорового харчування: поради

Харчові звички є результатом копіткого навчання. І свою дитину можна заохотити не лише їсти здорову їжу, а робити це з задоволенням.

Про це розповіла біолог Дарія Прокопик, передає прес-служба МОЗ.

Їжте разом з дітьми та без телевізора



Діти, які харчуються разом зі своєю сім'єю, мають менші ризики набрати зайву вагу. А перегляд телевізора під час прийому їжі може стимулювати дітей обирати менш корисні продукти. І саме через перегляд телевізора діти часто переїдають.

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Привчайте до розмаїття

Щоби звикнути до нових продуктів, дітям інколи потрібно скуштувати їх 7-12 разів. Не варто змушувати дітей їсти щось конкретне. Достатньо того, щоб ті ж овочі завжди були доступними, і діти бачили, що ви самі це їсте.

Привчайте дітей до різноманіття фруктів, овочів та страв

Режим – "наше все"

Встановіть регулярний режим харчування – сніданок, обід, вечеря та перекуси.

Їжа – не хабар

Не використовуйте їжу як нагороду чи покарання. Зокрема, не варто давати морозиво за те, що дитина з'їла броколі. Такі "хабарі" не сприяють здоровим харчовим звичкам.

Питний режим

Слідкуйте, щоб дитина пила достатньо води. До слова, їжу запивати можна і потрібно. Вживання води під час їжі допомагає травленню і запобігає зневодненню та закрепам.

Рекомендації щодо питного режиму для дітей:

- діти від 1-4 років – від 2-4 склянок

- діти 4-8 років – 5 склянок

- діти 9 -13 років – 7-8 склянок

- 14 і більше – від 8 до 11 склянок

Слідкуйте, щоб дитина пила достатньо води

Обмежуйте шкідливе

Обмежуйте у раціоні велику кількість калорій, жиру, цукру та солі (солодощі, чипси, солодкі газовані напої та інше) – такі продукти привчають дітей до сильно виражених штучних смаків. Краще знайти альтернативу – свіжі та сухі фрукти, десерти на основі горіхів, сиру, несолодкі йогурти, узвари та смузі.

Будьте прикладом

Діти всього навчаються у батьків. Якщо хочете, щоб дитина споживала здорову їжу, то і самі маєте так харчуватись.