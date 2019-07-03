Як привести інвесторів в Україну: Садовий розповів план "економічного стрибка" від "Самопомочі"

Україна у своєму розвитку щонайменше на 50 років відстала від Польщі. Щоб наздоганяти західного сусіда, політична партія "Самопоміч" у своїй програмі пропонує розвивати галузі ІТ, інновацій, креативних індустрій, машинобудування, військово-промисловий та агропромисловий комплекси.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер партії, перший номер у списку "Самопомочі" на парламентські вибори Андрій Садовий.

За словами Садового, ці сфери мають мати максимальну підтримку від держави, "бо тут ми маємо потенціал для розвитку і можемо вийти на перші позиції в світі".

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Також партія у наступному парламенті вимагатиме ліквідувати тиск і дерегулювати бізнес. "Силові органи, які "кошмарять" добросовісних підприємців сьогодні, мають бути розпущені. Розслідувати фінансові злочини має НЕ СИЛОВИЙ, а аналітичний орган – фінансова поліція", – каже Садовий.

Аби зменшити корупцію, в партії пропонують надавати усі державні послуги через електронні сервіси – чим менше підприємець буде контактувати з чиновниками, тим менше буде приводів для корупції.

Також, на переконання Садового, прозорість ухвалення рішень і мінімум регуляторів дозволять залучити в українську економіку іноземних інвесторів.

Особисто знаю, як складно переконати великі світові компанії, щоб ті відкривали тут свої виробництва і офіси. Львів, щоправда, показав клас. Із останнього – 160 мільйонів доларів інвестиції в IT парк. "Silicon valley" у Львові дасть 14 тисяч робочих місць (!). Будівництво стартує вже цього року,

– написав Садовий.

Нагадаємо, напередодні передвиборчої кампанії до парламенту партія "Самопоміч" першою в Україні провела відбір своїх кандидатів за принципом відкритих списків. Також партія опублікує всі декларації своїх кандидатів та закликала це зробити інші партії.