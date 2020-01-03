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      Як призначають субсидію подружжю, зареєстрованому за різними адресами

      165 Читать новость на русском
      Субсидії 2020 / datarealty.ru

      Мінсоцполітики дало роз'яснення щодо призначення субсидії помешканням, у яких чоловік та дружина зареєстровані за різними адресами. Так, субсидія призначається, виходячи з кількості зареєстрованих у помешканні осіб і розраховується на всіх членів житла.

      Водночас до складу житла входять ті, хто зареєстрований у помешканні, на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи користування компослугами, та доходи яких враховуються при призначенні субсидії.

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      Під час призначення субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи зі складу житла у разі, коли адреса їхнього зареєстрованого (фактичного) місця проживання відрізняється від адреси житла. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи користування компослугами за адресою житла на таких осіб не розраховуються.

      Висновок – у такому разі субсидія призначається. І під час призначення субсидії враховуються доходи подружжя незалежно від їхнього місця реєстрації. Крім осіб, які проживають у селі чи селищі, яким виповнилося 60 років.

      Зауважимо, що з 1 січня пільгові категорії українців можуть у будь-який час перейти на готівкову форму субсидій на компослуги.

      субсидії правила 2020 рік
      Чинні правила призначення субсидій в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      780
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Стосунки Субсидії Комунальні послуги Міністерство соціальної політики
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