Як призначають субсидію подружжю, зареєстрованому за різними адресами

Мінсоцполітики дало роз'яснення щодо призначення субсидії помешканням, у яких чоловік та дружина зареєстровані за різними адресами. Так, субсидія призначається, виходячи з кількості зареєстрованих у помешканні осіб і розраховується на всіх членів житла.

Водночас до складу житла входять ті, хто зареєстрований у помешканні, на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи користування компослугами, та доходи яких враховуються при призначенні субсидії.

Важливо: Що зміниться у січні: збільшення мінімальної зарплати, податки для ФОПів та штрафи для євроблях

Під час призначення субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи зі складу житла у разі, коли адреса їхнього зареєстрованого (фактичного) місця проживання відрізняється від адреси житла. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи користування компослугами за адресою житла на таких осіб не розраховуються.

Висновок – у такому разі субсидія призначається. І під час призначення субсидії враховуються доходи подружжя незалежно від їхнього місця реєстрації. Крім осіб, які проживають у селі чи селищі, яким виповнилося 60 років.

Зауважимо, що з 1 січня пільгові категорії українців можуть у будь-який час перейти на готівкову форму субсидій на компослуги.



Чинні правила призначення субсидій в Україні / Інфографіка 24 каналу