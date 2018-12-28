Як продовжити життя: топ-5 корисних звичок

2018 рік був багатим на відкриття вчених. Дослідження фахівців показують, що для того, щоб продовжити життя та краще себе почувати, необхідно, перш за все, зменшити ризик від усіх хвороб, дотримуватися здорового способу життя та правильно харчуватися.

Здоров’я 24 відібрало для вас п'ять простих способів, які можуть збільшити тривалість життя на 5, 10, 15 років. Важливо, щоб ці звички увійшли у звичний щоденний ритм.

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1. Дотримуватися здорового способу життя

Як не парадоксально, проте американські вчені з Гарвардського університету встановили, що здоровий спосіб життя є головним фактором у продовженні життя. Для того, щоб продовжити життя на понад 10 років вчені рекомендують дотримуватися здорової дієти, низької ваги, відмовитися від куріння та алкоголю та постійно займатися вправами.



Стежте за своєю вагою

Дослідження показало, що жінки та чоловіки, які дотримувалися вищеперерахованих факторів, на 82% менше вмирали від серцево-судинних захворювань. Вчені зафіксували зниження ризику смерті від раку на 65%, ніж у людей, які не дотримувалися здорового способу життя. Корисні звички додають 12-14 років життя у порівнянні з тими людьми, які страждають на ожиріння, мають шкідливі звички і ведуть сидячий спосіб життя.

Учасники, які дотримувалися всіх 5 здорових принципів доживали до 87 і 93 років, інші ж учасники – до 75-79 років.

2. Дозовано вживати вуглеводи

Американські вчені з Жіночої лікарні Брігхем у пошуках секрету довголіття прийшли до дивного висновку – у цьому допоможе дієта, яка багата вуглеводами. В експерименті взяли участь більш ніж 447 тисяч людей.

Дослідження виявило, що ті, чий раціон містив помірну кількість вуглеводів з натуральних продуктів, жили довше, ніж люди з іншим раціоном. Основним джерелом вуглеводів дослідники назвали продукти переробки цільнозернових культур, особливо корисними є регулярне дозоване вживання цільнозернового хліба.



Дозоване вживання цільнозернового хліба продовжить життя

Щоб продовжити життя, вчені радять включити у раціон велику кількість натуральних фруктів, таких як банани і яблука.

3. Займатися фізичними вправами

Австрійські науковці з Університету Вікторії провели дослідження та виявили, що кількахвилинні інтенсивні вправи та довготривале фізичне навантаження добре впливають на організм. У дослідженні взяли участь вісім дорослих добровольців, їм запропонували вправи на велотренажерах з різною інтенсивністю – 50%-, 75%- та 100% напругою.

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Наприкінці кожного тренування вчені вимірювали рівень мітохондрій в м'язових клітинах стегна.

Мітохондрії – що це? Це порівняно малі клітинні органели. Основними функціями мітохондрій є забезпечення клітин енергією, ріст клітин та розвиток, утворення ДРК та РНК.

Дослідження показало, що менша кількість вправ з більшою інтенсивністю давала такий же корисний ефект, як і 30 хвилин безперервних аеробних вправ помірної інтенсивності. Такі вправи покращують мітохондріальну функцію.

4. Пити каву

Кава здатна не лише збадьорити людину зранку, а й збільшити тривалість її життя. Американська медична асоціація США вважає, що вживання від 2 до 4 чашок міцної кави знижує ризик онкозахворювань та діабету на 20%. Така кількість напою здатна покращити роботу серця на 5%.

Щоб кава добре впливала на організм, необхідно її правильно вживати – без вершків, сиропів та цукру, оскільки ці додатки нівелюють всю користь від напою.

Німецькі вчені з Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне вважають, що 4 чашки кави на день покращують функцій мітохондрій і захищають клітини серцево-судинної системи від пошкоджень. Якщо вживати до 6 чашок кави на день, то це може знизити ймовірність передчасної смерті на 16%.

5. Вживати симбіотики

Канадські вчені з Університет Макгілла виявили, що продовжити тривалість життя допоможуть симбіотики – суміш пробіотиків і багаті поліфенолами трав. Щоправда, експеримент вчені провели на плодових мухах, у яких на 70% схожий з ссавцями метаболізм. Виявили, що комахи, яких годували симбіотиками, прожили у лабораторії 66 днів, що на 26 днів довше, ніж ті комахи, яких не годували симбіотиками.

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Такі приголомшливі результати дослідження вчені пояснили наявністю двобічної системи зв'язку між мозком і кишечником, тобто, так званої осі "кишечник-мозок". Симбіотики у шлунково-кишкковому тракті також можуть знизити ризик розвитку вікових захворювань.



Симбіотики у шлунково-кишкковому тракті сприяють довголіттю

Дослідження вчених показують, що важливо дотримуватися здорового способу життя, правильно харчуватися, пити каву, займатися спортом та вживати симбіотики.

Здоров’я 24 взяло ексклюзивний коментар у лікаря-дієтолога та доцента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб у Буковинському державному медичному університеті Мирослави Березової. Лікар вважає, що алгоритм дій для збереження здоров'я має складатися індивідуально. Проте є універсальні правила, дотримуючись яких, можна покращити не тільки самопочуття, загальний стан здоров'я, а і подовжити тривалість життя.

Мирослава Березова радить дотримуватися таких правил:

– Регулярно займатися спортом. І не лише ходити у спортзал. Обирайте сходинки замість ескалатора, більше рухайтеся.

Лікар Мирослава Березова “ Правильно харчуйтеся. Проконсультуйтеся з дієтологом, терапевтом чи сімейним лікарем. Вилучіть перероблені продукти, солодкі води, алкоголь з раціону ”.

– Турбуйтеся про стан психічного здоров’я. Депресія, хронічний стрес та постійна тривога у кілька разів підвищить ризик виникнення хронічних захворювань та ранньої смертності.

– Достатньо спіть. Це найкращий спосіб відновитися після важкого робочого дня. Тому спіть не менше 7-8 годин.



Достатньо спіть

– Уникайте шкідливих токсичних речовин. Ретельно обирайте харчові продукти, косметичні та побутові засоби.

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