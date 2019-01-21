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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Як проголосувати не за місцем прописки: поради для переселенців та українців за кордоном

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      В Україні є 35 мільйонів виборців із них майже півтора мільйона – переселенці – це люди, які після початку війни змушені були переїхати з рідного Криму і непідконтрольного Донбасу в мирні міста та села.

      Конституція гарантує їм право обирати президента, але через російську агресію, зробити це не просто.

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      Щоб уникнути фальсифікацій внутрішньо переміщених осіб закликають уже зараз звертатися до Держреєстрів виборців.

      Переселенець може обрати той район міста, де проживає або навчається. Якщо майбутнього виборця в базі даних немає, працівники реєстру спершу вносять туди особисту інформацію.

      вибори вибори президента переселенці голосування
      Документи, які потрібні для тимчасового посвідчення.

      У Держреєстрі оформлять тимчасове посвідчення. З цим документом та паспортом і потрібно прийти на вибори. Втім, посвідчення діє лише один раз.

      Якщо я захочу голосувати ще раз, наприклад, на парламентських виборах, або навіть якщо буде другий тур президентських виборів, мені потрібно буде знову отримати таке саме посвідчення,
      – сказав переселенець Дмитро Москвич.

      Змінити місце голосування на час виборів можуть не лише переселенці.

      Для осіб, які хочуть змінити місце голосування, необхідні документи, які підтверджують цю необхідність. Бо в людей бувають різні ситуації. Відповідно, хтось проживає без реєстрації, хтось буде знаходитися в відрядженні,
      – заявив начальник ведення ДРВ Личаківської райадміністрації Львова Олег Ногас.

      Якщо переселенцям аби змінити виборчу дільницю потрібно мати лише паспорт, то для інших громадян України – перелік документів більший:

      1. Потрібна довідка, яка підтверджує місце роботи чи навчання, документи про право власності чи оренди житла.
      2. Власне будь-який документ, який засвідчує чому людина зібралася голосувати не за місцем прописки.

      Також громадянам можна буде проголосувати й за кордоном. Але за таким дозволом потрібно звертатися до Міністерства закордонних справ.

      У державному реєстрі виборців кажуть, щоб уникнути черг в останні дні перед виборами, варто про місце голосування потурбуватись завчасно. Можна це вже почати робити зараз.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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