Як проголосувати не за місцем прописки: поради для переселенців та українців за кордоном

В Україні є 35 мільйонів виборців із них майже півтора мільйона – переселенці – це люди, які після початку війни змушені були переїхати з рідного Криму і непідконтрольного Донбасу в мирні міста та села.

Конституція гарантує їм право обирати президента, але через російську агресію, зробити це не просто.

Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

Щоб уникнути фальсифікацій внутрішньо переміщених осіб закликають уже зараз звертатися до Держреєстрів виборців.

Переселенець може обрати той район міста, де проживає або навчається. Якщо майбутнього виборця в базі даних немає, працівники реєстру спершу вносять туди особисту інформацію.



Документи, які потрібні для тимчасового посвідчення.

У Держреєстрі оформлять тимчасове посвідчення. З цим документом та паспортом і потрібно прийти на вибори. Втім, посвідчення діє лише один раз.

Якщо я захочу голосувати ще раз, наприклад, на парламентських виборах, або навіть якщо буде другий тур президентських виборів, мені потрібно буде знову отримати таке саме посвідчення,

– сказав переселенець Дмитро Москвич.

Змінити місце голосування на час виборів можуть не лише переселенці.

Для осіб, які хочуть змінити місце голосування, необхідні документи, які підтверджують цю необхідність. Бо в людей бувають різні ситуації. Відповідно, хтось проживає без реєстрації, хтось буде знаходитися в відрядженні,

– заявив начальник ведення ДРВ Личаківської райадміністрації Львова Олег Ногас.

Якщо переселенцям аби змінити виборчу дільницю потрібно мати лише паспорт, то для інших громадян України – перелік документів більший:

Потрібна довідка, яка підтверджує місце роботи чи навчання, документи про право власності чи оренди житла. Власне будь-який документ, який засвідчує чому людина зібралася голосувати не за місцем прописки.

Також громадянам можна буде проголосувати й за кордоном. Але за таким дозволом потрібно звертатися до Міністерства закордонних справ.

У державному реєстрі виборців кажуть, щоб уникнути черг в останні дні перед виборами, варто про місце голосування потурбуватись завчасно. Можна це вже почати робити зараз.