Як проголосувати після 20 години: пояснення ЦВК

21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів в Україні. Виборчі дільниці відкриються о 8 годині, а зачиняться о 20-й. Проте є можливість проголосувати пізніше зазначеного часу.

За 5 хвилин до 20 години Дільнична виборча комісія оголошує про завершення голосування. Проте, згідно з частиною 10 статті 76 закону "Про вибори президента України", якщо виборець прийшов на дільницю рівно о 20 годині (тобто вже після оголошення ДВК), він все одно має право проголосувати, зазначила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

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"Для цього один із членів комісії о 20 годині підходить до входу та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення та зачиняє двері", – пояснила вона.

Виборцям у приміщенні затриматись не дозволять. Ви матимете час лише для отримання бюлетеня і безпосередньо голосування.

Сліпачук закликала поважати роботу комісії та все ж проголосувати вчасно. Адже ДВК має обов'язки щодо проведення засідання та здійснення підрахунку голосів після закриття дільниці.

Як голосувати, які документи брати з собою та що робити, якщо ви допустили помилку при заповненні бюлетеня – читайте у матеріалі 24 каналу.



Пам'ятка виборця: які документи потрібні на виборчій дільниці